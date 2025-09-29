Cập nhật tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ đất liền, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào hồi 21h ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10, phát lúc 20h ngày 28/9/2025. Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, sau đó đi vào khu vực đất liền Bắc Quảng Trị - Nghệ An.

Trong đó, khu vực đất liền sẽ có gió mạnh, với sức gió cấp 10-12, giật cấp 15, tập trung trọng điểm tại khu vực Bắc Quảng Trị - Nghệ An. Đặc biệt, sau 9h tối nay đến sáng sớm mai (29/9) là thời gian sức gió nguy hiểm nhất của cơn bão số 10.

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm 28 đến sáng 29/9, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng cho miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Ông Lâm cho biết, Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối 28/9 do ảnh hưởng rìa xa của bão số 10. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải là lúc mưa to và gió mạnh nhất tại thủ đô.

"Thời điểm gió mạnh nhất tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 4-6h sáng 29/9, với cường độ cấp 4-5, giật cấp 6-7", ông Lâm thông tin và cho hay, đây là mức gió "không đáng ngại".

Theo ông Lâm, cao điểm mưa lớn nhất rơi vào khoảng nửa đêm đến rạng sáng mai, đặc biệt là vào đầu giờ sáng - thời điểm người dân đi làm - nên rất dễ xảy ra ngập lụt nhiều tuyến đường, khu đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối nay đến trưa 30/9, TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 80-250mm, có nơi trên 300mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn gửi UBND các phường xã và đơn vị liên quan.

Nam An (t/h)