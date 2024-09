Hình ảnh Thủ tướng lội nước, thăm hỏi người dân bị lũ cô lập ở Bắc Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có khoảng 2.500 hộ với khoảng 9.000 dân, đang bị chia cắt.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang bị cô lập

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu (giáp hai xã Tiên Sơn và xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, Bắc Giang), Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở

Xã Vân Hà, huyện Việt Yên là xã nằm ven sông Cầu, có 9.000 dân, đang bị chia cắt..Trong ảnh: Thủ tướng động viên người dân Xã Vân Hà,huyện Việt Yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp vào khu dân cư thăm hỏi, động viên người dân tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên đang bị cô lập

Thủ tướng vào thăm, động viên người dân xã Vân Hà bị nước lũ chia cắt.

Tại Bắc Giang, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong tỉnh.

Trước đó, thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu (xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên) trước khi lên cano vào xã Vân Hà bị chia cắt, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Bắc Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng ứng trực sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất trắc; theo dõi sát tình hình các hồ chứa nước, tình hình mưa lũ, dự báo vùng ngập để sơ tán, bố trí chỗ ăn ở cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu thị xã Việt Yên và tỉnh Bắc Giang cùng với việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cần nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường và nhất là sản xuất tại các khu công nghiệp vì tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc; duy trì cung ứng điện và bảo đảm sóng viễn thông để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đời sống người dân.