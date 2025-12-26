Hình hài cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên

Cầu Ngọc Hồi được khởi công vào tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm kết nối Hà Nội với Hưng Yên.
Theo phối cảnh dự án, cầu chính vượt sông Hồng có chiều dài khoảng 680m, được thiết kế theo dạng dây văng với hai trụ tháp hình chữ H, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc trên tuyến, vừa mang ý nghĩa biểu trưng cho sự kết nối, hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Trong ảnh là phối cảnh dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi.
Toàn tuyến dài khoảng 7,5km, trong đó phần thuộc Hà Nội dài 5,2km và Hưng Yên 2,3km. Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi rộng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, kết nối trực tiếp tuyến Vành đai 3,5 Hà Nội với đường đê Tả Hồng, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh vai trò giao thông, cầu còn được trang bị hệ thống đường song hành hai bên, đảm bảo lưu thông thuận tiện cho các phương tiện.
Cầu Ngọc Hồi là một trong bảy công trình cầu được Hà Nội khởi công trong năm 2025, nhằm tăng cường kết nối với các tỉnh lân cận, phân luồng giao thông, giảm áp lực lên các cầu hiện hữu và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khoảng 4 tháng khởi công, trên công trường cầu Ngọc Hồi nhà thầu đã huy động các loại máy móc, xà lan, tàu, vật liệu xây dựng... tập kết phục vụ công tác thi công.
Hiện các nhà thầu thi công đang triển khai thi công cọc khoan nhồi 2 trụ tháp chính, đồng thời dọn dẹp mặt bằng đoạn 1km trên địa bàn xã Văn Giang được bàn giao, dự kiến tháng 3/2026 hoàn thành 40 cọc khoan nhồi.
Công nhân hàn đấu nối các đoạn đường dẫn, đồng thời thi công hệ thống đường song hành hai bên cầu.
Dự kiến cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành trong quý I/2028.
Khi tuyến Vành đai 3,5 cùng cầu Ngọc Hồi hoàn thiện, giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên sẽ được kết nối trực tiếp, đồng bộ với hệ thống các đường hướng tâm của thành phố. Nhờ đó, nhiều phương tiện từ phía Bắc, Tây - Bắc đi về hướng Đông - Nam sẽ không còn phải đi qua trung tâm, giúp phân luồng hiệu quả và giảm áp lực lên các tuyến đường hiện hữu như Vành đai 3, đường Giải Phóng hay đường 70.
Cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược, tăng cường liên kết Thủ đô với các khu đô thị mới và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam thành phố và vùng Đông - Nam Thủ đô.
Hiện Hà Nội có 9 cây cầu bắc qua sông Hồng, gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang và Trung Hà. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố sẽ bổ sung thêm 9 cây cầu nữa, trong đó có cầu Ngọc Hồi trên Vành đai 3,5, cùng các dự án như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thăng Long mới, Thượng Cát và Phú Xuyên. Sự bổ sung này không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực trong và ngoài Thủ đô, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho cả vùng.