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HLV tuyển Thái Lan: 'Muốn thấy đội nhà dự World Cup trước khi qua đời'

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HLV Anthony Hudson công bố kế hoạch đưa đội tuyển Thái Lan giành vé dự World Cup, bắt đầu từ tháng 9 tới.

HLV trưởng Anthony Hudson khẳng định mong muốn lớn nhất của ông là được chứng kiến đội tuyển Thái Lan giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Nhà cầm quân này tin rằng mục tiêu đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và sẽ bắt tay vào kế hoạch ngay từ tháng 9.

Trước buổi tập của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 vào ngày 14/7, HLV Hudson đã trò chuyện với các phóng viên. Một nhà báo chia sẻ: “Tôi muốn được thấy đội tuyển Thái Lan giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup ít nhất một lần trong cuộc đời mình”.

HLV Anthony Hudson quyết đưa ĐT Thái Lan dự World Cup - Ảnh: FAT

HLV Hudson lập tức đáp lại: “ Đúng vậy, chắc chắn rồi. Tôi cũng thế. Trước khi chết, tôi muốn được thấy đội tuyển Thái Lan dự World Cup”.

HLV Hudson tiếp tục nhấn mạnh: “ Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc và tôi tin rằng chúng ta có thể làm được. Đó sẽ là kế hoạch mà chúng tôi bắt đầu triển khai từ tháng 9 trở đi”.

HLV 45 tuổi người Anh cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để đánh giá kỹ hơn các cầu thủ. Đến tháng 9, chúng tôi sẽ lựa chọn 23 cầu thủ tốt nhất và duy trì bộ khung đó”.

HLV Hudson cũng bày tỏ sự tự tin vào năng lực của đội tuyển Thái Lan với mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2030: “ Tôi nghĩ đội tuyển của chúng tôi đủ mạnh để làm được điều đó. Nếu so sánh với một số đội tuyển đã giành quyền tham dự kỳ World Cup 2026, tôi tin rằng chúng tôi cũng có khả năng làm được”.

Phía trước ĐT Thái Lan là ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 tới 26/8. Tại giải đấu này, ĐT Thái Lan nằm chung bảng với Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hiện đang xem xét phương án nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội. Điều này dẫn tới khả năng tăng số suất dự World Cup dành cho khu vực châu Á so với mức hiện tại là 8 suất chính thức cùng các suất dự vòng play-off. Nếu kế hoạch này được thông qua, cơ hội để các đội tuyển châu Á, trong đó có Thái Lan, giành vé dự World Cup sẽ lớn hơn đáng kể.

Theo Anh Ngọc/VTC News

VTC News

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