Hộ chiếu sản phẩm: Xu hướng tất yếu trong quản trị minh bạch của doanh nghiệp

23-10-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng tính minh bạch, việc đảm bảo thông tin đầy đủ và xác thực về sản phẩm không chỉ là yếu tố cạnh tranh mà đã trở thành yêu cầu pháp lý bắt buộc.

Việc Quốc hội thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) số 78/2025/QH15 với quy định về "hộ chiếu số sản phẩm" được xem là bước ngoặt quan trọng, đặt ra chuẩn mực mới cho hoạt động quản lý và lưu thông hàng hóa.

Hộ chiếu số của sản phẩm là tập hợp các thông tin về sản phẩm và chuỗi cung ứng của sản phẩm đó, được lưu trữ bằng mã vạch hoặc các phương thức phù hợp hoặc thông qua cơ sở dữ liệu thông tin bằng đường dẫn, bảo đảm có thể đọc hoặc kết nối được thông qua thiết bị phù hợp.

Với tầm nhìn dài hạn, iCheck đã bắt tay nghiên cứu và phát triển giải pháp Hộ chiếu sản phẩm iCheck từ cách đây hơn 2 năm. Giải pháp này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định pháp luật mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Hộ chiếu sản phẩm iCheck được xây dựng trên nền tảng pháp lý "hộ chiếu số của sản phẩm" theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15, nhưng được mở rộng với hệ thống dữ liệu kết nối linh hoạt, cho phép doanh nghiệp số hóa toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm - từ dữ liệu pháp lý, chứng nhận, chuỗi cung ứng và chống giả.

Toàn bộ thông tin được tích hợp qua Barcode, QR Code hoặc phương thức phù hợp khác, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu số của iCheck, giúp người dùng tra cứu nhanh chóng bằng thiết bị thông minh.

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu minh bạch theo quy định pháp luật, hộ chiếu sản phẩm iCheck còn mang đến giá trị gia tăng nhờ:

Thông tin pháp lý: Giấy phép lưu hành, hồ sơ công bố, chứng nhận chất lượng (ISO, GMP, HACCP,…).

Thông tin phân phối: Hệ thống đại lý, điểm bán chính hãng, nhà phân phối được ủy quyền.

Thông tin chống giả: Dấu hiệu nhận biết thật - giả, tem điện tử chống giả.

Nhờ đó, giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị thông tin sản phẩm minh bạch, giảm thiểu rủi ro hàng giả, mà còn tạo niềm tin bền vững nơi khách hàng thông qua trải nghiệm tra cứu nhanh chóng, rõ ràng và đáng tin cậy.

Ông Vũ Thế Tuấn, CEO Công ty CP iCheck, chia sẻ: "Người tiêu dùng đã quá mệt mỏi vì tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và thiếu minh bạch thông tin, trong khi doanh nghiệp cũng chịu thiệt hại về uy tín. Chúng tôi nhận thấy rằng minh bạch sẽ trở thành chuẩn mực của thị trường, nên đã dành hơn 2 năm nghiên cứu để xây dựng Hộ chiếu sản phẩm. Giải pháp này giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ hồ sơ sản phẩm, giảm chi phí quản lý giấy tờ, dễ dàng cập nhật - đối soát thông tin pháp lý, đồng thời minh bạch hóa kênh phân phối để người tiêu dùng có thêm thông tin để nhận biết sản phẩm chính hãng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể trực tiếp truyền tải thông tin rõ ràng tới người tiêu dùng, từ đó tạo dựng niềm tin và lợi thế cạnh tranh dài hạn".

Những giá trị doanh nghiệp nhận được khi áp dụng Hộ chiếu sản phẩm iCheck:

Tiết kiệm chi phí và thời gian: Thay thế quản lý giấy tờ truyền thống bằng hồ sơ điện tử tập trung.

Gắn niềm tin của người tiêu dùng vào từng sản phẩm cụ thể.

Hỗ trợ hoạt động chống giả, bảo vệ sản phẩm chính hãng.

Tối ưu truyền thông sản phẩm trực tiếp qua mã vạch, QR Code – không cần tờ rơi, nhân sự tư vấn tại điểm bán.

Gia tăng chuyển đổi online/offline nhờ hiển thị điểm bán chính hãng, liên kết TMĐT.

Tăng sức mạnh thương hiệu: Cung cấp thông tin minh bạch, tạo lòng tin và giữ chân khách hàng trung thành.

Sự xuất hiện của Hộ chiếu sản phẩm iCheck cho thấy một xu hướng rõ ràng: Khi yêu cầu pháp lý giao thoa với nhu cầu thực tiễn của thị trường, doanh nghiệp nào biết tận dụng sẽ không chỉ đáp ứng quy định, mà còn đi trước một bước trong việc khẳng định uy tín và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Tìm hiểu thêm về hộ chiếu sản phẩm iCheck ngay tại đây:

https://icheck.com.vn/ho-chieu-san-pham

