Hộ kinh doanh chuyển đổi thuế: Chủ động thực hiện sớm cùng các giải pháp từ BVBank

Theo lộ trình của cơ quan quản lý, từ ngày 1/1/2026, phương pháp thuế khoán sẽ chính thức bị bãi bỏ. Thay vào đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp dựa trên doanh thu thực tế, đồng thời bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hoạt động thương mại. Song cũng đặt ra không ít lo lắng cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ vốn quen vận hành theo cách thủ công, khi chỉ còn khoảng nửa tháng để làm quen nền tảng mới, trước khi bước vào đợt cao điểm bán hàng cuối năm và kỳ kê khai đầu tiên của năm 2026.

Do thời gian chuẩn bị không còn nhiều, việc chờ đến sát ngày mới bắt đầu chuyển đổi có thể khiến hộ kinh doanh thêm lúng túng. Qua năm mới, khi chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều người cùng đăng ký hóa đơn điện tử sẽ dễ gây chậm trễ trong khởi tạo, việc nộp tờ khai cũng khó thực hiện nếu chưa có chữ ký số. Bên cạnh đó, thói quen thu hoàn toàn bằng tiền mặt sẽ khiến việc tổng hợp doanh thu thêm mất thời gian, vì không có dữ liệu giao dịch rõ ràng để đối chiếu. Việc chuẩn bị sớm giúp hộ kinh doanh tránh tình huống phải xử lý tất cả cùng một lúc trong giai đoạn bận rộn nhất.

Nhiều chủ hộ kinh doanh cho rằng: "Đây không phải thời điểm để tìm hiểu dần. Đây là giai đoạn để chốt giải pháp". Điển hình như chị L, chủ tiệm trái cây tại Tây Ninh, là một trong những hộ đã chủ động chuyển đổi sớm.

"Ban đầu, tôi nghĩ cuối năm đông khách nên để qua Tết ngày rộng tháng dài rồi làm cũng được", chị kể. "Nhưng khi hỏi thêm vài bên, tôi mới biết đầu năm tình trạng tắc nghẽn rất dễ xảy ra vì ai cũng đi làm hóa đơn một lúc. Còn chưa đầy nửa tháng, giờ tôi phải chủ động tìm sự hỗ trợ từ ngân hàng để hoàn tất việc tuân thủ quy định, có như vậy sang năm mới không bị rối."

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị cho giai đoạn mới, một số ngân hàng triển khai các giải pháp tích hợp. Mục tiêu là giúp người bán hoàn thiện những yêu cầu cơ bản trong một hành trình thống nhất, thay vì tự xoay sở với nhiều dịch vụ riêng lẻ.

Tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), giải pháp Digistore được thiết kế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn thiện những bước cần thiết một cách gọn gàng và thực tế. Thay vì phải tự tìm hiểu từng khâu riêng lẻ, hộ kinh doanh có thể xử lý vấn đề thanh toán, hóa đơn điện tử và chữ ký số trong cùng một nền tảng, giảm bớt áp lực khi thời gian không còn nhiều.

Một trong những điểm nổi trội của Digistore là chuẩn hóa thanh toán, tạo dữ liệu rõ ràng cho việc kê khai. Thay vì chỉ thu tiền mặt, hộ kinh doanh có thể nhận tiền qua nhiều hình thức như quét mã QR, chuyển khoản hay máy POS, tất cả được ghi nhận ngay trên ứng dụng. Tính năng thông báo bằng âm thanh (Paysound) báo tiền về gần như tức thì, giúp chủ cửa hàng yên tâm trong những thời điểm đông khách, không cần kiểm tra từng giao dịch.

Trong thời gian triển khai, BVBank hiện đang áp dụng chương trình hoàn tiền lên đến 3,1 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký Digistore kèm gói thông báo âm thanh, tạo điều kiện để người bán bắt đầu sử dụng mà không tốn nhiều chi phí ban đầu.

Song song với quá trình thanh toán, Digistore cho phép người bán khởi tạo hóa đơn điện tử ngay tức thì, giúp hộ kinh doanh quen tay trước khi bước vào kỳ kê khai đầu tiên. Khi khách cần hóa đơn, người bán chỉ cần thao tác trên điện thoại, hóa đơn được phát hành dưới mẫu quy định, phục vụ cho việc kê khai doanh thu theo quy định mới.

Ngoài ra, BVBank miễn phí hoàn toàn khi hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử và tặng 5.000 số hóa đơn điện tử cho mỗi khách hàng, đồng thời tích hợp trực tiếp với hệ thống Digistore merchant để việc tạo hóa đơn diễn ra trong cùng một quy trình, không phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Đi cùng hai tính năng trên, Digistore còn hỗ trợ tạo lập chữ ký số – công cụ bắt buộc để ký tờ khai và nộp thuế điện tử. Theo đó, BVBank đã phối hợp với nhà cung cấp chữ ký số RMS tặng thời gian sử dụng lên 12 tháng, giúp hộ kinh doanh có thời gian làm quen trong giai đoạn đầu. Các bước thiết lập từ tài khoản, Digistore, hóa đơn điện tử đến chữ ký số được hỗ trợ hoàn tất trong một phiên làm việc, giảm bớt tác vụ và hạn chế sai sót khi tự thao tác.

Không ít hộ kinh doanh đã thử sử dụng Digistore trong giai đoạn chuẩn bị và ghi nhận hiệu quả bước đầu. Anh T, chủ cửa hàng tạp hóa tại Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết việc ghi nhận giao dịch tự động giúp anh dễ nhìn hoạt động bán hàng mỗi ngày:"Trước đây, tôi cộng tay, cuối ngày hay sót khoản nhỏ. Giờ giao dịch về tài khoản thì ứng dụng báo, cuối ngày tôi mở xem tổng doanh thu, tiện hơn nhiều. Khi khách cần hóa đơn, tôi bấm trên điện thoại là xong, không phải nhờ ai hướng dẫn nữa."

Trong khi đó, bà N, chủ quán bún tại Bình Thạnh (TP.HCM), lại chú ý đến sự đơn giản trong thao tác:"Tôi lớn tuổi nên ban đầu khá ngại. Nhưng bên ngân hàng hướng dẫn từng bước, có Paysound báo tiền về, tôi không phải nhìn điện thoại suốt. Tôi thấy quen dần, chắc qua năm kê khai cũng đỡ lo hơn."

Những trải nghiệm này cho thấy, việc làm quen sớm với hóa đơn điện tử và thanh toán minh bạch giúp hộ kinh doanh giảm bớt áp lực khi bước sang thời điểm chính sách bắt đầu áp dụng.

Chỉ còn khoảng nửa tháng trước khi chính sách mới chính thức có hiệu lực. Việc chủ động lựa chọn giải pháp từ bây giờ sẽ giúp hộ kinh doanh bước sang năm 2026 nhẹ nhàng hơn, thay vì phải xử lý gấp trong thời điểm hệ thống đăng ký và phát hành hóa đơn có thể quá tải.

Trong dịp này, BVBank đang triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm dành cho người sử dụng Digistore, đúng thời điểm hộ kinh doanh cần một nền tảng hỗ trợ vận hành theo chuẩn mới. Hộ kinh doanh quan tâm có thể đăng ký sớm để kịp hoàn tất các yêu cầu về hóa đơn điện tử, thanh toán và chữ ký số trước ngày 1/1/2026, giúp kỳ kê khai đầu tiên diễn ra thuận lợi hơn.