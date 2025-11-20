Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm nhất định phải biết những lợi ích và lưu ý sau khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

20-11-2025 - 16:26 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 01/01/2026, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh được áp dụng theo Nghị quyết 198/2025/QH15 và Quyết định 3389/QĐ-BTC. Dưới đây là những nội dung mà hộ kinh doanh có doanh thu hẳng năm trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng cần lưu ý.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm nhất định phải biết những lợi ích và lưu ý sau khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai- Ảnh 1.

TÓM TẮT SỰ THAY ĐỔI LỚN NHẤT TỪ 01/01/2026

Theo tài liệu Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mo hình từ khuế thoán sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp, từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng/năm sẽ:

- Không còn nộp thuế khoán nữa (hết bị cơ quan thuế ấn định mức thuế cố định hàng tháng/quý).

- Chuyển sang kê khai và nộp thuế theo phương pháp khoán tỷ lệ % trên doanh thu thực tế (giống như hiện nay nhưng chủ động kê khai).

- Được kê khai, nộp thuế theo quý thay vì theo tháng → giảm tần suất kê khai 3 lần/năm.

- Vẫn áp dụng tỷ lệ % thuế GTGT + TNCN theo từng ngành nghề như cũ, nên cách tính tiền thuế không thay đổi nhiều.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỚI HỘ KINH DOANH

- Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

- Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì nhóm kinh doanh (NNT) kê khai tập trung tại trụ sở chính.

- Hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử (bán hàng trên Shopee, Lazada, Facebook, TikTok Shop…) được cơ quan thuế hỗ trợ xác định doanh thu, số thuế → dữ liệu từ các sàn TMĐT sẽ được khai thay và khấu trừ thay.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

