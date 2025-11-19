Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

19-11-2025 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Quốc hội Mỹ hôm 18-11 bỏ phiếu thông qua việc buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ chính phủ liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Hai ngày sau khi Tổng thống Donal Trump bất ngờ đổi lập trường, Hạ viện đã thông qua với 427 phiếu thuận và 1 phiếu chống, chuyển dự luật yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ chưa mật hóa về ông Epstein lên Thượng viện và cơ quan này đã nhanh chóng có bước đi tương tự. 

img

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: AP

Dự luật dự kiến được ông Donald Trump ký ban hành sớm nhất là trong ngày 19-11.

Theo đài RT, dự luật vẫn cho phép Bộ Tư pháp giữ lại các tài liệu có thể "gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra hoặc một cuộc truy tố đang diễn ra".

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman hôm 18-11, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein và tiết lộ đã "đuổi ông này ra khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì nghĩ ông ta là một kẻ bệnh hoạn biến thái".

Hồ sơ Epstein đề cập đến hàng loạt bằng chứng do Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) thu thập được trong một cuộc điều tra ở Florida, dẫn đến việc tỉ phú này bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm vị thành niên.

Nhiều bằng chứng cũng được thu thập trong một cuộc điều tra khác dẫn đến việc ông ta bị truy tố sau đó tại New York.

Chỉ một phần nhỏ tài liệu của chính phủ từng được công khai. Trong khi đó, hàng loạt tiết lộ về tỉ phú Epstein trong những ngày gần đây đến từ các thư điện tử mà phía quản lý tài sản của ông bàn giao.

Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do Hạ viện và Thượng viện thông qua yêu cầu phải công bố trong vòng 30 ngày tất cả hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tài liệu điều tra chưa được phân loại mà Bộ Tư pháp, FBI và các văn phòng công tố viên đang nắm giữ liên quan đến ông Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Trước đó, 2 cơ quan này đã gây ra làn sóng phẫn nộ chính trị vào tháng 7 khi công bố một bản ghi nhớ nêu rõ rằng sau khi xem xét toàn diện, sẽ không có thêm bất kỳ tiết lộ nào về bằng chứng từ các hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein. 

Nhiều người cho rằng Washington che đậy mối quan hệ của ông Epstein với những nhân vật quyền lực và che giấu các chi tiết liên quan cái chết của ông, được xác định là tự tử, tại một nhà tù ở Manhattan vào năm 2019.

Hoàng tử Andrew dàn xếp vụ kiện lạm dụng tình dục với nạn nhân của Jeffrey Epstein – tỷ phú ấu dâm đã treo cổ tự tử trong nhà tù

PV

Người Lao động

Từ Khóa:
Epstein

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căng thẳng ngoại giao leo thang, Trung Quốc tìm ra “nỗi đau” mới của Nhật Bản và đánh thẳng vào đó

Căng thẳng ngoại giao leo thang, Trung Quốc tìm ra “nỗi đau” mới của Nhật Bản và đánh thẳng vào đó Nổi bật

Dự án khí đốt 21 tỷ USD bị ‘ế’ vì dính lệnh trừng phạt, Nga liền giảm giá sâu 40%, lập tức có ngay khách sộp mua tới 14 lô

Dự án khí đốt 21 tỷ USD bị ‘ế’ vì dính lệnh trừng phạt, Nga liền giảm giá sâu 40%, lập tức có ngay khách sộp mua tới 14 lô Nổi bật

Tại sao Ronaldo lại được gặp gỡ Tổng thống Donald Trump?

Tại sao Ronaldo lại được gặp gỡ Tổng thống Donald Trump?

17:02 , 19/11/2025
Một thành phố tại Mỹ sắp kiệt quệ vì hết đất phát triển, kinh tế trì trệ chưa từng có

Một thành phố tại Mỹ sắp kiệt quệ vì hết đất phát triển, kinh tế trì trệ chưa từng có

16:56 , 19/11/2025
Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt xuất hiện gần Lệ Giang cổ trấn

Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt xuất hiện gần Lệ Giang cổ trấn

16:21 , 19/11/2025
Nguy cơ nhà máy điện 'ma' từ cơn sốt AI: Người tiêu dùng và hộ gia đình sẽ phải trả giá cho bong bóng công nghệ

Nguy cơ nhà máy điện 'ma' từ cơn sốt AI: Người tiêu dùng và hộ gia đình sẽ phải trả giá cho bong bóng công nghệ

16:00 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên