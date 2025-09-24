Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội giảm mạnh

24-09-2025 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong tháng 8, hồ sơ được duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội giảm 41% so với tháng trước - cho thấy những tín hiệu tích cực của thị trường lao động.

Theo đó, toàn thành phố ghi nhận 5.240 hồ sơ được duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp, với nhóm lao động từ 25 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách này không chỉ hỗ trợ tài chính cho người lao động mà còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, cũng như hỗ trợ đào tạo để nâng cao tay nghề, giúp họ sớm quay trở lại làm việc.

Cụ thể, nhóm lao động nữ từ 25 - 40 tuổi và trên 40 tuổi vẫn chiếm đa số trong số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhóm tuổi 25 - 40 chiếm 64,77%, tăng 4,77% so với tháng trước, là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Nhóm tuổi trên 40 tuổi chiếm 28% (tăng nhẹ so với 24% của tháng 7) cho thấy tình trạng thất nghiệp ở nhóm trung niên ít có biến động.

Cũng trong tháng 8/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận 6.811 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (giảm 262 trường hợp so với tháng trước). Sở Nội vụ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 5.240 trường hợp.

“Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp giảm cho thấy người lao động đang thận trọng hơn trong việc thay đổi công việc trong giai đoạn còn lại của năm 2025”, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - nhận định.

Theo PV

VTV

