Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ tăng gấp 3 lần, cảnh báo ngập úng

Do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, hồ thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) tăng lưu lượng xả gấp 3 lần so với trước ngày 9/11, nhằm bảo đảm an toàn thân đập.

Theo thông báo từ Công ty Thủy điện Trị An, bắt đầu từ 14h nay (9/11), sẽ tiến hành xả qua đập tràn 480 m3/s, gấp đôi sáng cùng ngày và gấp 3 lần ngày hôm trước.

Hồ Thủy điện Trị An xả lũ

Với lượng nước qua tuabin 750–800 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du đạt 1.200–1.300 m3/s, thành mức cao nhất trong đợt xả lũ lần hai năm nay.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lúc 13h cùng ngày, lượng nước về hồ ở mức 1.280 m3/s. Tùy diễn biến thời tiết, mực nước hồ và hạ du sông Đồng Nai, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lượng xả. Việc tăng cường xả tràn nhằm điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời phục vụ phát điện, ngăn mặn, cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Cơ quan chức năng cảnh báo, việc xả lũ kết hợp triều cường có thể gây ngập cục bộ tại vùng thấp ven sông Đồng Nai, người dân cần chủ động ứng phó.

Hồ Thủy điện Trị An

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài phát điện, hồ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn và điều tiết lũ cho hạ lưu. Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía Nam. Việc tăng cường xả tràn này là để điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An, đảm bảo an toàn công trình.