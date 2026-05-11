Hỗ trợ hệ sinh thái thanh toán trong kỷ nguyên thương mại qua tác nhân AI

Trong giai đoạn đầu, Visa Agentic Ready tập trung vào việc chuẩn bị năng lực cho các ngân hàng phát hành thông qua một lộ trình bài bản. Theo đó, ngân hàng có thể thử nghiệm, xác thực và phân tích các giao dịch do tác nhân khởi tạo trong môi trường mô phỏng thực tế và được kiểm soát chặt chẽ. Chương trình giúp tổ chức phát hành trải nghiệm quy trình các trợ lý AI thay mặt người dùng thực hiện giao dịch, đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trong việc hỗ trợ mô hình thương mại tác nhân, trong khi vẫn đảm bảo duy trì độ tin cậy, quyền kiểm soát và các tiêu chuẩn bảo mật cốt lõi của mạng lưới Visa.

"Việt Nam tham gia chương trình Visa Agentic Ready là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán số, đồng thời khẳng định cam kết của các ngân hàng phát hành trong việc tiên phong định hình tương lai của thương mại. Với người dùng, điều này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thanh toán đơn giản, an toàn và liền mạch hơn trong cuộc sống thường nhật. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính, chúng tôi đang thúc đẩy triển khai giải pháp thanh toán mới một cách có trách nhiệm và có khả năng mở rộng cao. Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các phương thức thanh toán số tin cậy, mà còn đóng góp trực tiếp vào đà tăng trưởng kinh tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, Visa tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán sẵn sàng cho tương lai tại Việt Nam và trên toàn khu vực," bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết.

Chương trình Visa Agentic Ready được vận hành dựa trên nền tảng năng lực cốt lõi của mạng lưới Visa, kết hợp công nghệ mã hóa token, định danh, quản trị rủi ro và cơ chế kiểm soát nhằm nghiên cứu cách thức triển khai các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo một cách an toàn trên nhiều kịch bản thực tế khác nhau. Sáng kiến này được xây dựng dựa trên Visa Intelligent Commerce – nền tảng các giải pháp và sáng kiến với định hướng chiến lược nhằm mang đến những trải nghiệm thương mại ứng dụng AI thế hệ mới, đảm bảo độ tin cậy và khả năng triển khai trên quy mô lớn.

Việc hiện thực hóa mô hình thương mại tác nhân trên quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ sinh thái thanh toán. Visa đã kết nối thành công nhiều đối tác chiến lược tại 10 thị trường trong khu vực tham gia vào chương trình Agentic Ready. Tại Việt Nam, Visa đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với kết quả khả quan và hiện đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính hàng đầu.

Các ngân hàng phát hành tiên phong tham gia chương trình bao gồm: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội (MB), NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Visa kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác tham gia sâu rộng hơn khi chương trình bước vào các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thông qua môi trường thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ với tiêu chuẩn vận hành thực tế, chương trình giúp xác thực cơ chế hoạt động của các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo. Từ đó, hỗ trợ các ngân hàng phát hành xây dựng niềm tin vững chắc và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực khi những trải nghiệm thanh toán tương lai này chính thức đi vào đời sống.

Nỗ lực này là một phần trong chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ của Visa hướng tới kỷ nguyên thương mại thông minh và có khả năng lập trình, khi các thông tin xác thực tin cậy và năng lực mạng lưới vượt trội cho phép các phương thức thanh toán có thể phản hồi một cách an toàn và linh hoạt theo đúng ý định, bối cảnh và sự kiểm soát của người tiêu dùng. Khi hành trình mua sắm ngày càng trở nên tự động hóa, giải pháp này đảm bảo các tác nhân AI có thể thay mặt người dùng thực hiện giao dịch một cách liền mạch, trong khi người dùng vẫn luôn giữ quyền kiểm soát.

Visa hiện đang hợp tác trên phạm vi toàn cầu với các nền tảng AI, cộng đồng nhà phát triển, đơn vị chấp nhận thanh toán và đối tác trong hệ sinh thái nhằm hiện thực hóa các giao dịch do AI khởi tạo một cách tin cậy trên quy mô lớn. Chương trình Visa Agentic Ready chính là cầu nối quan trọng giúp đảm bảo ngân hàng phát hành luôn trong tâm thế sẵn sàng để hỗ trợ và vận hành các giao dịch này an toàn, tự tin và hiệu quả nhất.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chương trình hiện đã chính thức sẵn sàng tại Úc, Hồng Kông, Nhật, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.