CEO FPT: Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn mới ở “level 1-2” của AI, muốn bứt phá phải thay đổi cách vận hành

Tại hội nghị Cisco CxO Symposium 2026 Việt Nam, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT - đã chia sẻ góc nhìn về cách doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản trị và vận hành, đồng thời cho rằng phần lớn doanh nghiệp Việt hiện vẫn đang ở giai đoạn rất sớm của quá trình chuyển đổi AI.

Theo ông Khoa, AI đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới phần mềm và dữ liệu. Ông mô tả AI như một “cánh cửa công nghệ” mà mỗi thế hệ chỉ có một lần, tương tự Internet hay smartphone trước đây.

Điểm đáng chú ý trong phần chia sẻ là khung đánh giá mức độ trưởng thành AI mà FPT gọi là CASAN, gồm 5 cấp độ: Curious (tò mò), Augmented (tăng cường), Standard (chuẩn hóa), Automatic (tự hành) và Native (AI bản địa). Theo ông Khoa, đa số doanh nghiệp Việt Nam hiện mới ở mức 1 - 2, tức chủ yếu thử nghiệm hoặc dùng AI để hỗ trợ một số công việc riêng lẻ, thay vì tích hợp sâu vào quy trình vận hành.

“Điều quan trọng không phải là chạy theo AI, mà là ứng dụng AI để giải quyết đúng bài toán của tổ chức,” ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ tại sự kiện.

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế tại FPT - doanh nghiệp hiện có khoảng 85.991 nhân sự tính cả công ty liên kết - ông Khoa cho biết AI đã giúp cải thiện năng suất khoảng 30% trong một số hoạt động mà không làm thay đổi quy mô nhân sự. Theo ông, đây là điều gần như bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục mở rộng trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng cao.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi AI không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là thay đổi cách quản trị doanh nghiệp. Theo đó, FPT đã phải loại bỏ nhiều thói quen cũ trong vận hành, như quản lý bằng ký duyệt thủ công, đo hiệu suất dựa trên thời gian làm việc hay coi AI là một khoản đầu tư ngắn hạn.

Thay vào đó, doanh nghiệp chuyển sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và tự động hóa nhiều quy trình. AI được xem là một nguồn lực hoạt động liên tục chứ không chỉ là công cụ hỗ trợ tạm thời.

Một trong những điểm gây chú ý là cách FPT tiếp cận AI như một “nhân sự số”. Theo ông Khoa, AI tại FPT không chỉ được dùng để hỗ trợ công việc, mà còn được cấp ngân sách vận hành, gắn KPI và đánh giá hiệu quả định kỳ tương tự một nhân sự thực tế. Doanh nghiệp này cũng triển khai cơ chế “thưởng bằng token” để khuyến khích nhân viên khai thác AI hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày.

Dù vậy, lãnh đạo FPT cho rằng AI không thể thay thế hoàn toàn con người, đặc biệt ở các lĩnh vực cần cảm xúc, giao tiếp và khả năng thấu hiểu. Theo ông, AI nên được nhìn nhận như một “copilot” - tức trợ lý đồng hành giúp tăng năng suất và chất lượng công việc.

Hội nghị Cisco CxO Symposium 2026 là diễn đàn quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ nhằm trao đổi về xu hướng, chiến lược và ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Bên cạnh phần trình bày của CEO FPT, ông Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Đổi mới sáng tạo AI (AI Lab) thuộc FPT Smart Cloud - cũng chia sẻ về mô hình AI Agents Workspace. Theo ông, AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang tạo ra giá trị vận hành thực tế, trong đó AI Workspace đóng vai trò như nền tảng để doanh nghiệp triển khai nhiều AI Agent phối hợp với con người trong cùng quy trình làm việc.

FPT cho biết đã đầu tư nghiên cứu AI từ năm 2013. Hiện doanh nghiệp đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt với quy mô 70 tỷ tham số, huấn luyện trên 112 tỷ token và phục vụ khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang hợp tác với NVIDIA để xây dựng hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời thành lập Viện nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI) nhằm tập trung vào AI, lượng tử và an ninh mạng.