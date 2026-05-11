Sau một ngày chuyển khoản thành công 350.000.000 đồng, người đàn ông SN 1979 phải đến công an trình báo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 7/5/2026, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank.

Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.

Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.

Với sự chứng kiến của đại diện Công an xã và các bên liên quan, việc hoàn trả số tiền đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Khi nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm, anh Vũ Viết Hoàng không giấu được niềm xúc động và vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Lư và chị Chang Thị Cu đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình tránh được thiệt hại lớn về kinh tế.