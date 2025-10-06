Hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ ở VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục làm 1 việc cực ý nghĩa ở nơi xảy ra động đất

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, VinFast Philippines cùng Green GSM đã nhanh chóng tham gia vào công tác hỗ trợ người dân Cebu sau trận động đất ngày 30/9/2025, thể hiện tinh thần sẻ chia và đồng hành trong giai đoạn khó khăn.

Ngay sau thảm họa, chính quyền Philippines đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, y tế và cứu trợ khẩn cấp, nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, VinFast và Green GSM đã cùng tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ của chính quyền tỉnh Cebu, cam kết đồng hành và sẻ chia với người dân, đất nước Philippines trong mọi thời điểm thử thách.

Cụ thể, VinFast cùng Green GSM công bố khoản hỗ trợ trực tiếp 10 triệu Peso cho chính quyền Cebu nhằm kịp thời phục vụ công tác cứu trợ. Khoản hỗ trợ này sẽ do nhà chức trách phân bổ, sử dụng linh hoạt cho các hoạt động cấp thiết như cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ trực tiếp các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, hoặc tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Bà Pamela Baricuatro – Thống đốc tỉnh Cebu (áo trắng) thay mặt chính quyền địa phương tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ 10 triệu peso từ đại diện của VinFast và Green GSM.

Bà Pamela Baricuatro ﻿﻿ – Thống đốc tỉnh Cebu và các Thị t rưởng đã thay mặt chính quyền địa phương tiếp nhận khoản tiền quyên góp từ hai đại diện của Vingroup. Bà xúc động chia sẻ “ Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của các bạn, khoản tiền này chúng tôi sẽ sử dụng để tái thiết trường học, văn phòng bị hư hỏng và hỗ trợ người dân tái thiết nhà cửa. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập đoàn và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân Cebu ” .

Ngoài ra, Green GSM cũng nhanh chóng có mặt tại tỉnh Cebu từ ngày 01/10, chỉ một ngày sau khi xảy ra trận động đất 6,7 độ, để trao tặng 500 phần quà gồm nước uống và thực phẩm thiết yếu cho nhà chức trách. Phần hỗ trợ tiếp theo của Green GSM gồm nhiều lều di động, hiện đang được gấp rút vận chuyển về Cebu.

Toàn bộ cán bộ và nhân viên GSM cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ, giúp tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa, phân phối nhu yếu phẩm và đảm bảo nguồn lực đến được với người dân một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Ông Antonio Zara – Tổng Giám đốc VinFast Đông Nam Á chia sẻ: “ Chúng tôi vô cùng đau xót và đồng cảm trước những mất mát to lớn mà người dân Cebu đang phải trải qua sau trận động đất. VinFast và đối tác cam kết sẽ đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Với ý thức trách nhiệm xã hội, chúng tôi coi việc chung tay hỗ trợ không chỉ là nghĩa vụ của doanh nghiệp, mà còn là sự sẻ chia thiết thực với cộng đồng ”.

Ông Đào Quý Phi – Giám đốc Điều Hành Green GSM cho biết: “ Ngay khi nhận lời kêu gọi từ chính quyền Cebu, chúng tôi đã lập tức có mặt để hỗ trợ bằng những hành động thiết thực nhất ngay từ ngày 1 / 10 . Chúng tôi tin rằng sự góp sức trực tiếp của đội ngũ tài xế GSM sẽ giúp nguồn lực đến với người dân nhanh hơn, kịp thời hơn, thể hiện cam kết lâu dài của Green GSM trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương ”.

VinFast và Green GSM cam kết đồng hành và sẻ chia với người dân, đất nước Philippines trong mọi thời điểm thử thách.

Những nỗ lực của VinFast và GSM phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội luôn được đề cao bởi nhà sáng lập, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, người đã hai lần được Forbes vinh danh là “Anh hùng Từ thiện Châu Á”. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp và tổ chức của Chủ tịch cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Vingroup đã chung tay góp sức vào hoạt động cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, từ ứng phó đại dịch COVID-19, cứu trợ lũ lụt, đến các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe miễn phí và hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn.

Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup vừa trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh tử vong khi cùng mẹ dắt trâu lên núi tránh bão số 10 ở Quảng Trị.

﻿Trong nước, mới đây, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi. Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay lập tức từ hôm nay nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.