Hỗ trợ nông dân, HTX livestream, làm nội dung ngắn, thực hành với AI... để bán nông sản

Phiên buổi sáng “Toạ đàm Bứt phá số tại Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn – Mở đường tăng trưởng TMĐT”; Phiên buổi chiều “Tập huấn đào tạo "Phú Thọ Go-Digital 2025 - “Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa” .

Hỗ trợ nông dân, HTX vùng xa tiếp cận kỹ năng số

Chương trình được triển khai trong bối cảnh nhiều hợp tác xã và hộ nông dân tại vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận thương mại điện tử. Việc thiếu kỹ năng xây dựng thương hiệu, kể chuyện sản phẩm, cũng như định hình hình ảnh chuyên nghiệp khiến nông sản địa phương khó vươn xa trên thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện là tọa đàm “Bứt phá số tại Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn – Mở đường tăng trưởng TMĐT” , nơi các diễn giả phân tích tiềm năng phát triển thương mại điện tử dựa trên thế mạnh văn hóa, lịch sử và sản phẩm đặc sản của tỉnh. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra các “nút thắt” mà doanh nghiệp địa phương đang gặp phải, bao gồm thiếu kỹ năng kể chuyện sản phẩm, hạn chế trong ứng dụng công cụ số, khó khăn về logistics và vốn đầu tư.

Ảnh tập thể tọa đàm Phú Thọ Go-Digital 2025.

Ngoài việc được cung cấp các thông tin tổng quan, chiều cùng ngày phiên “ Tập huấn đào tạo "Phú Thọ Go-Digital 2025 - “Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa” được diễn ra với các nội dung: livestream bán hàng, xây dựng nội dung ngắn hấp dẫn, triển khai quảng cáo số, thực hành với AI: Viết câu lệnh – Tạo content – Làm ảnh & video bán hàng OCOP. Bên cạnh đó các học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng then chốt để “go online” một cách hiệu quả, trong đó tập trung vào kỹ năng kể câu chuyện thương hiệu, cũng như phương pháp xây dựng hình ảnh sản phẩm nhất quán và hiệu quả từ Chuyên gia CHAGEE Việt Nam.

Với những nội dung thiết thực và hữu ích này đã giúp HTX và doanh nghiệp địa phương có thêm hành trang để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên thương mại điện tử 1 cách bài bản hơn. Hàng trăm doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia trực tiếp, thực hành ngay trên sản phẩm của mình.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bà Lê Thị Hải Yến – Phó chủ tịch liên minh HTX tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “ Tôi hi vọng các HTX, doanh nghiệp, các cá nhân tham gia Chương trình ngày hôm nay sẽ chủ động tích cực tham gia đóng góp để Chương trình được diễn ra hiệu quả và thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn một cách bền vững, thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 của tỉnh nhà” .

Từ La Bằng (Thái Nguyên) đến Phú Thọ: nối dài hành trình đồng hành cùng nông dân trong kỷ nguyên số

Chương trình tại tỉnh Phú Thọ là hoạt động nối tiếp dự án cộng đồng mà CHAGEE triển khai tại xã La Bằng (Thái Nguyên) từ tháng 6/2025. Tại đây, doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức tập huấn cho nông dân về các phương pháp canh tác chè an toàn, ứng dụng quy trình sản xuất bền vững nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Bên cạnh đó, CHAGEE còn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng phương tiện vận chuyển nông sản để bà con thuận tiện hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.

Các hoạt động này không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo động lực phát triển sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Hành trình từ La Bằng đến Phú Thọ phản ánh cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đưa kiến thức công nghệ, kiến thức về thương mại điện tử và giá trị phát triển bền vững đến gần hơn với người dân.