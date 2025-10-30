Hỗ trợ vé máy bay, vé tàu cho người lao động khó khăn về quê đón Tết

Những chuyến tàu miễn phí chở người lao động về quê đón Tết

Ngày 29/10, bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ ngày 15/10/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại làm việc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho đoàn viên, người lao động còn khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm toàn diện của tổ chức công đoàn đến đoàn viên, người lao động; góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán…

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026".

Tổng LĐLĐ Việt Nam phân bổ 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Mỗi đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng này được đi kèm 1 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Trước chuyến bay, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức gặp gỡ, chúc tết đoàn viên, người lao động trước khi lên chuyến bay về quê tại sân bay Tân Sơn Nhất, (TPHCM).

Cùng với "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026", Tổng LĐLĐVN còn tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026".

Tổng LĐLĐ Việt Nam phân bổ 2.000 vé tàu hai chiều và 2.000 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, Công đoàn Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Mỗi đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng này được đi kèm không quá 3 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Trước khi tàu khởi hành, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức gặp gỡ, chúc tết đoàn viên, người lao động trước khi lên tàu về quê tại ga đi (Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa)…

Kinh phí để tổ chức "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026" và "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026" được lấy từ nguồn tài chính công đoàn cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam; nguồn xã hội hóa; sự hỗ trợ của các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam.