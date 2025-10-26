Hóa chất Đức Giang ‘ôm’ hơn 12.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, quý III/2025 lãi ròng 804 tỷ đồng
Hóa chất Đức Giang lãi ròng hơn 804 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 9% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp đang nắm giữ gần gần 12.762 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần ghi nhận gần 2.817 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 876 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 192 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 22 tỷ đồng xuống còn gần 19 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 41,3%, xuống còn gần 99 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng 14% so với cùng kỳ, lên mức gần 46 tỷ đồng.
Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch kinh doanh quý III/2025 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 91,4% kế hoạch đã đề ra.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang mang về doanh thu thuần hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%.
Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng đã đề ra trong năm 2025.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng 22,8% so với đầu năm, lên mức hơn 19.424 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gần 12.762 tỷ đồng, tăng 20,7% và chiếm 65,7% tổng tài sản.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 1.871 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 90% so với đầu năm, chiếm 9,6% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.320 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đang ở mức hơn 3.413 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.960 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận gần 309 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng nợ.
