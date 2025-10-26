Hóa chất Đức Giang ‘ôm’ hơn 12.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, quý III/2025 lãi ròng 804 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần ghi nhận gần 2.817 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 876 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 192 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 22 tỷ đồng xuống còn gần 19 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 41,3%, xuống còn gần 99 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng 14% so với cùng kỳ, lên mức gần 46 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch kinh doanh quý III/2025 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 91,4% kế hoạch đã đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang mang về doanh thu thuần hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng đã đề ra trong năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng 22,8% so với đầu năm, lên mức hơn 19.424 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gần 12.762 tỷ đồng, tăng 20,7% và chiếm 65,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 1.871 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 90% so với đầu năm, chiếm 9,6% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.320 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đang ở mức hơn 3.413 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.960 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận gần 309 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng nợ.



