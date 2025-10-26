Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hóa chất Đức Giang ‘ôm’ hơn 12.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, quý III/2025 lãi ròng 804 tỷ đồng

26-10-2025 - 20:46 PM | Thị trường chứng khoán

Hóa chất Đức Giang lãi ròng hơn 804 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 9% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp đang nắm giữ gần gần 12.762 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần ghi nhận gần 2.817 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 876 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 192 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 22 tỷ đồng xuống còn gần 19 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 41,3%, xuống còn gần 99 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng 14% so với cùng kỳ, lên mức gần 46 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang ‘ôm’ hơn 12.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, quý III/2025 lãi ròng 804 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch kinh doanh quý III/2025 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 91,4% kế hoạch đã đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang mang về doanh thu thuần hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng đã đề ra trong năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng 22,8% so với đầu năm, lên mức hơn 19.424 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gần 12.762 tỷ đồng, tăng 20,7% và chiếm 65,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 1.871 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 90% so với đầu năm, chiếm 9,6% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.320 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đang ở mức hơn 3.413 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.960 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận gần 309 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNDirect: Làn sóng IPO chuẩn bị bùng nổ với loạt "bom tấn" Highlands, Golden Gate, Điện máy xanh, Long Châu

VNDirect: Làn sóng IPO chuẩn bị bùng nổ với loạt "bom tấn" Highlands, Golden Gate, Điện máy xanh, Long Châu Nổi bật

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm Nổi bật

Petrovietnam bán đấu giá cổ phần tại GID và PVTS

Petrovietnam bán đấu giá cổ phần tại GID và PVTS

20:44 , 26/10/2025
Chuyên gia SSID: Định danh phi tập trung, lá chắn bảo mật cho kỷ nguyên tài chính số

Chuyên gia SSID: Định danh phi tập trung, lá chắn bảo mật cho kỷ nguyên tài chính số

20:42 , 26/10/2025
Hàng loạt công ty điện báo lãi lớn

Hàng loạt công ty điện báo lãi lớn

16:02 , 26/10/2025
Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể rung lắc trước khi vào sóng mới, tận dụng cơ hội "săn" nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực trong quý 4

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể rung lắc trước khi vào sóng mới, tận dụng cơ hội "săn" nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực trong quý 4

12:02 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên