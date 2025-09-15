Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-09-2025 - 09:36 AM | Lifestyle

Ngay sau khi giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã vướng nghi vấn được dàn xếp để đăng quang.

Mới đây, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trở thành cái tên nóng khi liên tục được réo gọi tên trên mạng xã hội. Một tài khoản bất ngờ đăng tải bài viết với lời lẽ gay gắt nhắc tới nàng hậu. Người này còn yêu cầu cô phải nhanh chóng liên hệ lại nếu không sẽ phát tán những khoảnh khắc nhạy cảm. Dù vướng vào lùm xùm nhưng Bùi Quỳnh Hoa vẫn giữ im lặng và không lên tiếng phản hồi. 

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 1.

Bùi Quỳnh Hoa bị một tài khoản réo tên, dọa phát tán khoảnh khắc nhạy cảm

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, cái tên Bùi Quỳnh Hoa từng phủ sóng khắp mạng xã hội không phải vì nhan sắc mà bởi loạt lùm xùm bủa vây. Người đẹp sinh năm 1998 liên tục vướng phải tranh cãi từ nghi vấn mua giải cho đến chuyện đời tư sử dụng bóng cười.

Không những thế, cô vướng ồn ào bị buộc thôi học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM vì bỏ trắng nguyên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024. Tổ chức Miss Universe Vietnam giải thích thời gian đăng quang trong nước và dự thi quốc tế rất gần, nên để chuẩn bị cho hành trình này, Bùi Quỳnh Hoa đã liên lạc với trường xin nghỉ và bày tỏ mong muốn được tiếp tục theo học sau khi hoàn thành cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM vẫn có những quy định đối với việc học tập của mỗi sinh viên.

"Là tân sinh viên, Bùi Quỳnh Hoa vẫn phải chấp hành những quy chế về thời gian học tập tại nhà trường. Sự việc xảy ra là điều cả Bùi Quỳnh Hoa và phía công ty đều không mong muốn. Phía công ty và cá nhân Bùi Quỳnh Hoa đều nhận thức việc học tập là vô cùng quan trọng trong hành trình trưởng thành, phát triển cá nhân và theo đuổi nghệ thuật của Bùi Quỳnh Hoa ở hiện tại và trong tương lai. Vì thế, hành trình này khép lại, cá nhân Bùi Quỳnh Hoa vẫn sẽ không ngừng phấn đấu học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày ở hành trình tiếp theo", BTC cho hay.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 2.

Thời điểm đăng quang Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa vướng không ít tranh cãi trái chiều

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 3.

Netizen nghi ngờ rằng người đẹp 9x mua giải, được dàn xếp và "dọn đường" để đăng quang

Dù từng chịu không ít chỉ trích, song hiện tại, Bùi Quỳnh Hoa khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh sang chảnh, gợi cảm. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi xe sang, khoác lên mình những set đồ đến từ các thương hiệu đình đám thế giới. Tủ đồ của cô tràn ngập những thương hiệu xa xỉ. Bùi Quỳnh Hoa từng cho biết việc thành công trong kinh doanh khiến cô là đại gia của chính mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. 

Tháng 9/2024, cô từng vướng nghi vấn có bạn trai khi đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông lạ trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó người đẹp 9x còn có hành động lạ khi xóa khoảnh khắc này.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 4.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 5.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 6.

Bùi Quỳnh Hoa theo đuổi phong cách thời trang sang chảnh, gợi cảm và dùng đồ hiệu

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 7.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 8.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 9.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên flex hình ảnh đi du lịch sang chảnh khắp nơi

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 10.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 11.

Người đẹp 9x còn sở hữu xe ô tô hàng tỷ đồng

Khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn trai, Bùi Quỳnh Hoa cũng từng chia sẻ: "Tôi chỉ cần người hiểu và thương yêu mình. Tôi có thể tự kiếm tiền, người yêu phải giỏi hơn tôi và có chí. Tôi không được gia đình ủng hộ trên con đường nghệ thuật nên mong muốn được bạn trai song hành. Tôi ghét làm người thứ ba và càng ghét người đàn ông có người thứ ba. Khi biết, tôi sẽ dứt tình luôn. Tôi không muốn đánh mất sự nghiệp chỉ vì những điều như thế".

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023 và đại diện Việt Nam thi Miss Universe mùa thứ 72 nhưng nhận về kết quả out top 20. Cô từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2023, Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng Siêu mẫu quốc tế được tổ chức ở Thái Lan.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 12.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín- Ảnh 13.

Người đẹp là Quán quân Siêu mẫu Quốc tế 2022, từng là Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đạt Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018

Lựa chọn của hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh sau hơn 2 tháng đăng quang

Theo Minh Ngọc

Đời sống & pháp luật

