Lựa chọn của hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh sau hơn 2 tháng đăng quang

14-09-2025 - 15:14 PM | Lifestyle

"Tôi chọn lối sống tối giản để giữ sự tập trung. Khi không bị chi phối bởi những ồn ào ngắn hạn, mình sẽ có nhiều năng lượng hơn cho mục tiêu dài lâu", Phương Anh nói.

Ngọt ngào và trong trẻo – đó là ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến Nguyễn Hoài Phương Anh, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tươi sáng, cô còn chinh phục công chúng bằng phong thái tự tin cùng nền tảng tri thức vững vàng.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 vào cuối tháng 6 vừa qua, Phương Anh từng gây chú ý tại Miss World Vietnam 2022 khi lọt vào nhóm thí sinh được yêu thích. Còn ở đấu trường Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, cô không chỉ chạm tay tới chiếc vương miện danh giá mà giành thêm giải phụ "Người đẹp hình thể" – minh chứng cho sự rèn luyện bền bỉ để có vóc dáng khỏe khoắn, chuẩn mực.

Nguyễn Hoài Phương Anh thăng hạng nhan sắc sau hơn 2 tháng đăng quang.

Thử sức ở các cuộc thi nhan sắc nhưng Phương Anh lại gây bất ngờ khi chọn ngành học được đánh giá "khô khan" tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, khác hẳn với hào quang sân khấu. Chính quyết định này cho thấy, cô không chỉ quan tâm đến nghệ thuật trình diễn mà còn chú trọng xây dựng nền tảng tri thức.

Và đằng sau ánh đèn sân khấu là hình ảnh một Phương Anh giản dị, kiên định. Cô chọn lối sống tối giản, tập trung vào những giá trị dài lâu. "Chỉ khi giữ sự tập trung và bình thản, mình mới đủ sức bước đi xa và bền vững", cô từng chia sẻ.

Hoa hậu Phương Anh chọn lối sống tối giản, muốn góp phần lan tỏa những điều tích cực.

Từ khi trở thành Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025, Phương Anh xác định rõ trách nhiệm với cộng đồng. Cô bày tỏ mong muốn tham gia nhiều dự án thiện nguyện, đặc biệt là các chương trình gắn liền với bảo vệ biển đảo. Nàng hậu cũng kỳ vọng có thể lan tỏa thông điệp tích cực, khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, nhân ái, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ truyền thống.

"Với tôi, hoa hậu không chỉ là người đẹp trên sân khấu mà là người biết lắng nghe, biết chia sẻ và dám hành động vì cộng đồng. Tôi chọn lối sống tối giản để giữ sự tập trung. Khi không bị chi phối bởi những ồn ào ngắn hạn, mình sẽ có nhiều năng lượng hơn cho mục tiêu dài lâu", người đẹp chia sẻ.

Theo Cẩm Vi

Thanh niên Việt

