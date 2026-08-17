Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam bỏ showbiz sinh 2 con cho đại gia bí ẩn, giờ làm tổ chức đám cưới ở Mỹ

Từng là một trong nàng hậu đẹp bậc nhất showbiz Việt, Phạm Hương bất ngờ rời ánh đèn sân khấu để sang Mỹ, lập gia đình và sinh hai con trai. Sau nhiều năm kín tiếng, cô hiện có cuộc sống bình yên và phát triển công việc kinh doanh hoa, tổ chức tiệc cưới tại Mỹ.

"Hoa hậu quốc dân" đình đám một thời

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô được khán giả biết đến sau khi lọt top 10 Vietnam's Next Top Model 2010, nhưng phải đến năm 2015, tên tuổi người đẹp mới thực sự bùng nổ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Phạm Hương từng là một trong những nàng hậu đình đám bậc nhất showbiz Việt

Thời điểm đó, Phạm Hương nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu được chú ý nhất. Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng phong thái tự tin, cô liên tục xuất hiện trên sàn diễn, các chương trình truyền hình, sự kiện và trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam mùa đầu tiên bên cạnh Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê.

Tuy nhiên, giữa lúc tên tuổi đang được săn đón, Phạm Hương quyết định sang Mỹ vào giữa năm 2018. Ban đầu, cô cho biết sang xứ cờ hoa để điều trị bệnh và nghỉ ngơi, sau đó lựa chọn định cư lâu dài. Quyết định này khiến người đẹp gần như rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước.

Cuộc sống riêng của Phạm Hương cũng trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Cô gắn bó với một doanh nhân Việt kiều nhưng khá kín tiếng về danh tính và hình ảnh của người bạn đời. Nàng hậu đính hôn vào tháng 2/2019 và sau đó kết hôn, song đến nay cô vẫn giữ kín hình ảnh chồng.

Nhan sắc rực rỡ của hoa hậu sinh năm 1991

Sau đó, người đẹp lần lượt đón hai con trai. Con đầu lòng của cô chào đời cuối năm 2018, còn bé thứ hai sinh vào tháng 7/2021. Phạm Hương công khai tin vui về con thứ hai vào đúng dịp sinh nhật tuổi 30.

Việc sinh hai con và lựa chọn cuộc sống gia đình khiến Phạm Hương ngày càng xa showbiz. Những năm qua, hình ảnh của cô thay đổi đáng kể. Thay vì váy áo dự sự kiện hay những sân khấu lớn, người đẹp xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một bà mẹ chăm sóc hai con, vun vén gia đình.

Nơi ở của Phạm Hương là căn biệt thự 2 tầng, có 7 phòng và khu vườn rộng. Cô dành thời gian chăm sóc cây cối, tập yoga, chơi golf, đưa đón các con đi học và tận hưởng nhịp sống chậm rãi bên gia đình.

Dù gắn bó bên nhau đã lâu nhưng Phạm Hương vẫn giấu kín danh tính của chồng

Điều đáng chú ý là dù rời showbiz, Phạm Hương không hoàn toàn dừng công việc. Cô từng tiếp tục hoạt động người mẫu trong thời gian đầu ở Mỹ, ký hợp đồng với Lipps LA và Renew Artists, chụp ảnh tạp chí trước khi chuyển hướng sang kinh doanh hoa.

Từ một hoa hậu quen thuộc với ánh đèn sân khấu, cô dần xây dựng hình ảnh một phụ nữ kinh doanh, chăm sóc gia đình và chủ động lựa chọn cuộc sống theo cách riêng.

Phạm Hương đang sống cùng chồng con trong căn dinh thự trắng sang chảnh ở Mỹ

Sống kín tiếng bên chồng con ở Mỹ, làm bà chủ tiệm hoa và tổ chức tiệc cưới

Sau thời gian gây dựng cửa hàng hoa, Phạm Hương tiếp tục mở rộng công việc sang lĩnh vực tổ chức tiệc cưới và sự kiện tại Mỹ. Đầu năm nay cô phát triển công việc tổ chức tiệc cưới.

Đặc biệt, mùa cưới tại Mỹ khiến lịch làm việc của Phạm Hương trở nên dày đặc. Không còn đứng trước ống kính với vai trò hoa hậu, cô hiện đứng phía sau những lễ cưới, góp phần tạo nên không gian đặc biệt cho các cặp đôi.

Đây được xem là một bước chuyển thú vị trong cuộc sống của Phạm Hương. Từ người từng được hàng triệu khán giả biết đến trên sân khấu, cô lựa chọn một công việc mang tính sáng tạo nhưng ít hào nhoáng hơn, đồng thời có thể chủ động sắp xếp thời gian cho gia đình.

Phạm Hương hiện là bà chủ một tiệm hoa ở Mỹ

Theo Ngôi sao, Phạm Hương hiện sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Người đẹp cho biết chồng là điểm tựa giúp cô có thêm thời gian và động lực phát triển sự nghiệp riêng. Trong những giai đoạn cửa hàng bận rộn, chồng chủ động đảm nhận việc chăm sóc các con để cô có thể tập trung cho công việc.

Dù công việc ngày càng phát triển, Phạm Hương vẫn đặt gia đình lên trước. Những ngày ít việc, cô đưa đón con đi học, khi lịch trình bận rộn, chồng sẽ thay cô đảm nhận. Buổi tối, gia đình quây quần ăn uống, trò chuyện, cùng các con học bài và đọc sách.

Ở tuổi 35, Phạm Hương dường như đã tìm được cuộc sống mà cô mong muốn sau nhiều năm đứng giữa ánh hào quang. Cô thừa nhận bản thân trân trọng sự bình yên hiện tại và không muốn đánh đổi thời gian bên các con để trở lại guồng quay showbiz.

Điều đó không đồng nghĩa cánh cửa nghệ thuật hoàn toàn đóng lại. Khi được hỏi về khả năng tái xuất, Phạm Hương cho biết tùy thuộc vào chữ duyên, có thể cô sẽ trở lại showbiz vào một ngày nào đó, nhưng cũng có thể là không bao giờ.