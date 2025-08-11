Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm

Tối 11/8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh và con số gây choáng về đại nhạc hội Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới do Tập đoàn T&T Group (gia đình chồng cô) tổ chức tại đại đô thị T&T City Millennia, Cần Giuộc (Tây Ninh).

Cụ thể bài đăng như sau:

“Gần 1 tháng ngắn ngủi để chuẩn bị cho 2 hạng mục PHỐ ĐI BỘ và ĐẠI NHẠC HỘI với vô vàn những khó khăn. Chứng kiến sự đón nhận và thành công của sự kiện mới thấy sự đồng lòng và quyết tâm, làm việc ngày đêm của anh chị em T&T Group thật xứng đáng.

Gần 5 vạn người dân Tây Ninh và Nam Sài Gòn đã hòa mình trong một đêm đại nhạc hội hoành tráng và cảm xúc chưa từng có tại trái tim của thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia với công nghệ biểu diễn đa tầng, dàn line-up hót hòn họt, 1.000 drone và pháo hoa thắp sáng bầu trời Tây Ninh...

Cùng với đó, hàng vạn người đã có cơ hội trải nghiệm 2 kỷ lục quốc gia vừa được xác lập là Phố đi bộ Millennia Journey với các trạm chủ đề nhiều nhất Việt Nam; Dòng sông Ánh sáng với công nghệ chiếu sáng laser, 3D mapping kết hợp phun sương tạo ra một thế giới huyền ảo giữa lòng đô thị…”

Theo chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, phố đi bộ và dòng sông ánh sáng sẽ tiếp tục mở cửa vào mỗi cuối tuần với loạt hoạt động giải trí, hứa hẹn trở thành điểm check-in mới toanh của khu vực.

Trước đây, Đỗ Mỹ Linh từng gây chú ý khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group, khiến nhiều người bất ngờ trước khả năng hỗ trợ gia đình chồng trong lĩnh vực kinh doanh.

Sự hiện diện thường xuyên của cô tại các sự kiện quan trọng của tập đoàn, cũng như việc đồng hành cùng ông xã trong những buổi ký kết, ra mắt dự án, cho thấy cô không chỉ dừng lại ở hình ảnh bề ngoài mà thực sự là một nhân tố được gia đình chồng tin cậy giao trọng trách cụ thể.

Gia đình Đỗ Mỹ Linh check-in tại Phố đi bộ Millennia Journey.

Trong khi nhiều hoa hậu sau đăng quang rẽ hướng sang nghệ thuật, giải trí hay phát triển sự nghiệp riêng, Đỗ Mỹ Linh lại chọn duy trì hình ảnh dịu dàng nhưng không kém phần bản lĩnh. Vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và phong thái điềm tĩnh đã giúp cô nhận được nhiều lời ngợi khen.

