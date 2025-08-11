Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm

11-08-2025 - 23:08 PM | Lifestyle

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm

Cô gây bất ngờ khi tiết lộ những con số phía sau sự kiện hoành tráng vừa diễn ra của Tập đoàn T&T Group.

Tối 11/8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh và con số gây choáng về đại nhạc hội Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới do Tập đoàn T&T Group (gia đình chồng cô) tổ chức tại đại đô thị T&T City Millennia, Cần Giuộc (Tây Ninh).

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm- Ảnh 1.

Cụ thể bài đăng như sau:

“Gần 1 tháng ngắn ngủi để chuẩn bị cho 2 hạng mục PHỐ ĐI BỘ và ĐẠI NHẠC HỘI với vô vàn những khó khăn. Chứng kiến sự đón nhận và thành công của sự kiện mới thấy sự đồng lòng và quyết tâm, làm việc ngày đêm của anh chị em T&T Group thật xứng đáng.

Gần 5 vạn người dân Tây Ninh và Nam Sài Gòn đã hòa mình trong một đêm đại nhạc hội hoành tráng và cảm xúc chưa từng có tại trái tim của thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia với công nghệ biểu diễn đa tầng, dàn line-up hót hòn họt, 1.000 drone và pháo hoa thắp sáng bầu trời Tây Ninh...

Cùng với đó, hàng vạn người đã có cơ hội trải nghiệm 2 kỷ lục quốc gia vừa được xác lập là Phố đi bộ Millennia Journey với các trạm chủ đề nhiều nhất Việt Nam; Dòng sông Ánh sáng với công nghệ chiếu sáng laser, 3D mapping kết hợp phun sương tạo ra một thế giới huyền ảo giữa lòng đô thị…”

Theo chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, phố đi bộ và dòng sông ánh sáng sẽ tiếp tục mở cửa vào mỗi cuối tuần với loạt hoạt động giải trí, hứa hẹn trở thành điểm check-in mới toanh của khu vực.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm- Ảnh 2.

Trước đây, Đỗ Mỹ Linh từng gây chú ý khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group, khiến nhiều người bất ngờ trước khả năng hỗ trợ gia đình chồng trong lĩnh vực kinh doanh.

Sự hiện diện thường xuyên của cô tại các sự kiện quan trọng của tập đoàn, cũng như việc đồng hành cùng ông xã trong những buổi ký kết, ra mắt dự án, cho thấy cô không chỉ dừng lại ở hình ảnh bề ngoài mà thực sự là một nhân tố được gia đình chồng tin cậy giao trọng trách cụ thể.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm- Ảnh 3.

Gia đình Đỗ Mỹ Linh check-in tại Phố đi bộ Millennia Journey.

Trong khi nhiều hoa hậu sau đăng quang rẽ hướng sang nghệ thuật, giải trí hay phát triển sự nghiệp riêng, Đỗ Mỹ Linh lại chọn duy trì hình ảnh dịu dàng nhưng không kém phần bản lĩnh. Vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và phong thái điềm tĩnh đã giúp cô nhận được nhiều lời ngợi khen.

﻿Nguồn: FBNV

Ngành học đang hot được dự đoán điểm chuẩn rất cao năm nay, dễ vượt cả Y Dược: Khó lòng bị AI thay thế, lương tăng đều mỗi năm

Thùy Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng: phong thái tài phiệt trong cốt cách, 1 cử chỉ ở sân bay nhận mưa lời khen vì cách giáo dục của mẹ

Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng: phong thái tài phiệt trong cốt cách, 1 cử chỉ ở sân bay nhận mưa lời khen vì cách giáo dục của mẹ Nổi bật

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng”

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng” Nổi bật

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm sống ở tầng 26, tôi chuyển xuống tầng 4 - nơi ai cũng né - và nhận ra sự khác biệt là rất lớn

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm sống ở tầng 26, tôi chuyển xuống tầng 4 - nơi ai cũng né - và nhận ra sự khác biệt là rất lớn

22:48 , 11/08/2025
Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng: "Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề"

Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng: "Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề"

22:31 , 11/08/2025
Thất nghiệp tuổi 40 không phải dấu chấm hết: 5 bước giúp bạn vực dậy và kiếm tiền vững vàng

Thất nghiệp tuổi 40 không phải dấu chấm hết: 5 bước giúp bạn vực dậy và kiếm tiền vững vàng

22:25 , 11/08/2025
Nhìn Subeo tuổi 15 để hiểu rằng doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chính là mẫu "bố mẹ hậu ly hôn" văn minh nhất nhì showbiz

Nhìn Subeo tuổi 15 để hiểu rằng doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chính là mẫu "bố mẹ hậu ly hôn" văn minh nhất nhì showbiz

21:30 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên