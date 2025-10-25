Hoa hậu H'Hen Niê sau khi bị biến dạng mặt

Hoa hậu H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 9 vừa qua. Nhóc tỳ có tên gọi là Niê Nguyễn Mộc Đan, tên ở nhà là Harley. Vài ngày trước, người đẹp sinh năm 1992 gây lo lắng khi lộ diện với gương mặt sưng tấy biến dạng không nhận ra. Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh.

Cô chia sẻ: "Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn cả nhà ạ. Xong rồi bình tĩnh lại, nấu nước đậu xanh uống, rồi chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm ở các huyệt thì có giảm".

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng của Hoa hậu H'Hen Niê đăng tải bức hình mới bên bà xã. Cả hai đánh lẻ trốn con gái cưng đi hẹn hò. "Rủ mẹ bỉm trốn con on Friday night", anh viết. Sau khi kiên trì chữa trị bằng phương pháp dân gian, gương mặt của mẹ bỉm đã trở lại bình thường. Nhiều người còn dành lời khen cho nàng hậu vì sớm lấy lại sắc vóc sau khi sinh con gái đầu lòng.

Sau khi hạ sinh con đầu lòng, Hoa hậu H’Hen Niê gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh gương mặt sưng đỏ, mặt biến dạng do nổi mề đay

Người đẹp 9x đi hẹn hò với ông xã Tuấn Khôi sau khi tự điều trị bằng phương pháp dân gian

Sau khi sinh con đầu lòng, Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều người trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Người đẹp 9x tiết lộ đã giảm còn 61kg chỉ trong 10 ngày. Trước khi sinh, cô nặng hơn 70 kg.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, H’Hen Niê cho biết cô không áp dụng chế độ ép cân khắt khe mà tập trung vào việc ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Trong thời gian ở cữ, nàng hậu duy trì thực đơn gồm các món ăn lợi sữa, canh ấm và hạn chế tối đa đồ lạnh.

Hoa hậu H'Hen Niê chào đón con đầu lòng vào cuối tháng 9 vừa qua

Cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con đầu lòng chỉ sau 10 ngày

Người đẹp sinh năm 1992 luôn đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và tranh thủ nghỉ ngơi thêm khi con ngủ, giúp cơ thể nhanh hồi phục và duy trì năng lượng tích cực trong giai đoạn sau sinh.

"Sinh đứa con đầu lòng là một cột mốc vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời của tôi. Ai từng trải qua khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng và cả những thử thách không tên khi đứa bé chào đời", cô chia sẻ.

Ông xã Tuấn Khôi luôn đồng hành bên cạnh H'Hen Niê từ khi mang thai

Sau khi sinh con gái được 3 tuần tuổi, người đẹp sinh năm 1992 đã cho nhóc tỳ tiếp xúc với hình ảnh đen trắng, giới thiệu các con vật, minh họa tiếng kêu. Tuy nhiên netizen lại đưa ra ý kiến cho rằng dạy con ở thời điểm đó là quá sớm.

Trước những tranh cãi từ cư dân mạng, Hoa hậu H'Hen Niê đã lên tiếng chia sẻ quan điểm: "Đây nhé các mom ơi. Các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0- 3 tháng nhé các mom. Có nhiều cách mình chơi cùng con lắm, Hen thì rất thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe. Lúc bác sĩ nói là tầm 30cm đổ lại thì con có phân biết được trắng đen, cái Hen đòi sơn mặt màu trắng nè các mom ạ".