Hoa hậu Nguyễn Thị Triều rời ghế Phó tổng giám đốc OCBS sau 4 tháng

Ngày 29/8, HĐQT Công ty Chứng khoán OCBS thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Triều, hiệu lực từ ngày 31/8.

Trong đơn từ nhiệm, bà Triều cho biết sau thời gian làm việc và tự đánh giá khách quan, bà nhận thấy bản thân chưa thật sự phù hợp với vị trí Phó tổng giám đốc như kỳ vọng ban đầu, nên xin thôi giữ chức vụ.

Bà Nguyễn Thị Triều được bổ nhiệm vào tháng 5/2025, phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư và Quản trị nguồn vốn. Như vậy, thời gian đảm nhiệm vị trí của bà chỉ kéo dài bốn tháng.

Trước đó, bà Triều có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt mảng khách hàng doanh nghiệp, thị trường vốn/nợ, đầu tư và quản trị nguồn vốn, cùng kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn.

Bà Triều tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Boise State (Mỹ) theo chương trình liên kết với Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Bà Triều cũng là cử nhân Toán học, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Nữ doanh nhân OCBS cũng được Viện CFA cấp chứng chỉ chuyên gia phân tích Tài chính (CFA Charterholder).

Bà là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành CTCP Blue Bridge Investment Partners (BBI Partners). Trước đó, bà từng kinh qua các vị trí Giám đốc thị trường vốn nợ, Giám đốc khách hàng chiến lược, Giám đốc đầu tư, Phó phòng đầu tư... tại các tổ chức tài chính như VPBank, Chứng khoán Agribank,…

Đặc biệt, bà Triều được biết đến nhiều với danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp trí tuệ".

Bà Triều đăng quang tại Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024

Giai đoạn bà Triều gia nhập cũng là thời điểm OCBS có nhiều thay đổi lớn. Công ty mới đổi tên từ CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) sang OCBS, chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào TP.HCM và thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 2/2025.

6 tháng đầu năm 2025, OCBS đạt hơn 40,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 39% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 6,5 tỷ đồng, giảm 26%. Công ty lý giải nguyên nhân đến từ chi phí gia tăng trong quá trình tái cấu trúc.

Trong tháng 6/2025, OCBS tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ đồng. Các khoản cho vay giao dịch ký quỹ tăng từ 117,6 tỷ đồng lên 293,5 tỷ đồng cuối quý II, trong khi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh từ 62,5 tỷ đồng lên 891,2 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 194 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng, tăng lần lượt 230% và 420% so với năm 2024.



