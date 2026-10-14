Hoa hậu Quỳnh Anh lên tiếng giữa ồn ào lộ nhóm chat nói xấu Kỳ Duyên

Tối 13/10, Hoa hậu Quỳnh Anh chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan đến nhóm chat đang gây xôn xao những ngày qua. Miss Universe Vietnam 2026 gửi lời xin lỗi đến những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời thừa nhận bản thân cần thận trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

"Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới.

Quỳnh Anh muốn gửi lời xin lỗi đến các chị và các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc vừa qua. Quỳnh Anh cũng gửi lời xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, và đặc biệt là những khán giả đã luôn dành cho Quỳnh Anh nhiều tình cảm, kỳ vọng".

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến những người chị, cá nhân liên quan đến ồn ào những ngày qua

Hoa hậu Quỳnh Anh nhấn mạnh danh hiệu Hoa hậu không đồng nghĩa với việc một người không thể mắc sai sót. Tuy nhiên, danh hiệu ấy cũng đòi hỏi cô phải chú ý hơn đến lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, kể cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

Miss Universe Vietnam 2026 cho biết không muốn biến lời xin lỗi thành những lời biện minh dài dòng. Với những điều chưa đúng hoặc chưa phù hợp, cô khẳng định sẽ nhìn nhận, sửa đổi và điều chỉnh. Đồng thời, Quỳnh Anh mong những vấn đề cần được hiểu đúng sẽ được trao đổi rõ ràng trên tinh thần tôn trọng tất cả những người liên quan.

"Quỳnh Anh trân trọng những lời góp ý thiện chí và chân thành ghi nhớ sự việc này như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình", nàng hậu chia sẻ.

Miss Universe Vietnam 2026 cho biết sẽ tiếp nhận, điều chỉnh lại cách ứng xử của bản thân trong thời gian tới

Trước đó, những hình ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn trong một nhóm chat liên quan đến các nhân vật của Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận. Một số cái tên được nhắc đến trong các bài đăng khiến sự việc thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Không chỉ Quỳnh Anh, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 - Trịnh Mỹ Anh - cũng bị gọi tên liên tục lùm xùm này. Tối muộn 12/10, Trịnh Mỹ Anh cũng đã có bài viết dài xin lỗi và xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra.

Đáng chú ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi có những đồn đoán cho rằng các tin nhắn trong nhóm chat đề cập đến cô. Trước đó, tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Kỳ Duyên là người trao lại vương miện cho Nguyễn Quỳnh Anh. Khoảnh khắc hai người đẹp tương tác thân thiết trên sân khấu cùng lời chúc mừng công khai của Kỳ Duyên dành cho người kế nhiệm cũng được chia sẻ trở lại giữa ồn ào.