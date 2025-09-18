Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử

18-09-2025 - 10:44 AM | Lifestyle

Sau những lùm xùm thị phi, người đẹp sinh năm 1995 quyết định theo đuổi con đường học vấn.

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi đội vương miện, cô hứng chịu “bão” chỉ trích từ dư luận bởi gương mặt thiếu tự nhiên, nghi vấn từng can thiệp thẩm mỹ. 

Lê Âu Ngân Anh từng vướng vào lùm xùm bị cơ quan chức năng đề nghị tước vương miện do vi phạm quy chế cuộc thi. Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental nhưng không xin được giấy phép, khiến dư luận dậy sóng với ồn ào “thi chui”. Dù đạt được danh hiệu Á hậu 4 nhưng người đẹp không nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam vào năm 2017

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 2.

Thời điểm giành ngôi vị cao quý, người đẹp vướng tranh cãi về nhan sắc, nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi chinh chiến cuộc thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 1995 tập trung vào con đường học vấn. Năm 2019, Lê Âu Ngân Anh khiến công chúng bất ngờ khi xuất sắc hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện Quốc tế tại Đại học Salford (Anh) với thành tích loại ưu.

Chỉ một năm sau, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi được bổ nhiệm làm giảng viên của Đại học Hoa Sen, trở thành một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất tại ngôi trường này. Sau 1 năm đầu tiên công tác tại trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) với vị trí giảng viên, Lê Âu Ngân Anh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao.

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 3.

Người đẹp sinh năm 1995 hiện đang làm giảng viên của trường Đại học Hoa Sen

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 4.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đang đảm nhận vị trí Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện - Kinh tế thể thao

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 5.
Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 6.

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 7.

Sau những lùm xùm thị phi, Lê Âu Ngân Anh ngày càng ghi điểm trong mắt của công chúng

Bỏ lại ồn ào trong quá khứ, Lê Âu Ngân Anh hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô kết hôn với Phan Tô Ny – BTV điển trai, quen mặt trên sóng truyền hình. Cặp đôi nhận được sự chú ý lớn khi công khai mối quan hệ và chính thức về chung một nhà.

Sau kết hôn, Lê Âu Ngân Anh ít tham gia showbiz hơn, thay vào đó tập trung cho công việc giảng dạy và tận hưởng đời sống gia đình hạnh phúc. Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 1995 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Cuối năm 2022, Ngân Anh kết hôn với MC Phan Tô Ny. 1 năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 8.

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 9.

Hoa hậu 9x có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã điển trai. Cặp đôi về chung một nhà vào cuối năm 2022

Ông xã của Lê Âu Ngân Anh là biên tập viên, MC quen thuộc của Đài Truyền hình TP.HCM, đồng thời đảm nhận cương vị giám đốc một công ty truyền thông. Anh còn ghi dấu ấn trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và là người đứng sau nhiều format chương trình đình đám như Quyền năng phái đẹp, Góc khuất hôn nhân, Con nhà người ta, Đẳng cấp quý cô, Góc nhìn, Bản tin sáng, 60 giây…

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Lê Âu Ngân Anh từng chia sẻ: "Tụi mình cùng nhau xây đắp niềm vui mỗi ngày trong gia đình nhỏ của mình, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với gia đình lớn của cả hai, đồng hành với nhau ngay cả trong việc vặt trong nhà và những việc lớn lao ngoài kia.

Rồi từ khi có sự xuất hiện của bé con TiNo, tụi mình cùng nhau học thai giáo, hạnh phúc khi cùng chờ đợi những cú đạp đầu tiên của nhóc con, cũng ‘toát mồ hôi’ khi cùng nhau mua sắm danh sách đồ dài đằng đẵng để làm tổ cho bé bi và ‘đau đầu’ cùng nhau khi tìm hiểu cách nuôi dạy con sau khi con chào đời. TiNo là một món quà gắn kết yêu thương tuyệt vời nhất mà papa và mami có được trong năm đầu tiên của hành trình hôn nhân này".

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 10.
Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 11.
Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 12.

Chồng của Lê Âu Ngân Anh là biên tập viên, MC nổi tiếng của Đài Truyền hình TP.HCM

Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 13.
Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 14.
Hoa hậu Việt vừa đăng quang đã nhận rổ gạch đá: Suýt bị tước vương miện, kết hôn với BTV điển trai như tài tử- Ảnh 15.

Anh sở hữu visual điển trai, không thua kém các sao nam trong Vbiz

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị "tóm dính" đi Châu Âu với thiếu gia, hé lộ thông tin mới nhất về đám cưới hào môn

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

