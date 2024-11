Hoa khôi 10X khoe sắc vóc nổi bật tại Aquafina Vietnam International Fashion Week, tiết độ 1 điều thú vị về màn trình diễn của hoa hậu H’Hen Niê

Tuần qua, truyền thông và các tín đồ thời trang khắp trong, ngoài nước cùng hướng mắt về Aquafina Vietnam International Fashion Week FW 2024 (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2024). Với chủ đề #FashionEvolution, chương trình kỷ niệm cột mốc 10 năm thời trang đầy tự hào, đồng thời hứa hẹn mở ra những khởi đầu mới rực rỡ của Vietnam International Fashion Week.

Xuất hiện trong những đêm diễn cuối cùng của sự kiện, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên tham gia tuần lễ thời trang với vai trò khách mời của NTK Vương Khang và NTK Thảo Nguyên. Đăng quang ngôi vị Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 hồi đầu tháng 6, hiện tại Thảo Nguyên đang là giảng viên trợ giảng tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, đồng thời giữ chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn khoa Điều dưỡng. Người đẹp lập tức gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, thần thái tự tin khi bước trên thảm đỏ.

Góp mặt ở Aquafina Vietnam International Fashion Week, Hoa khôi Thảo Nguyên lựa chọn bộ đầm công chúa cúp ngực, khoe trọn bờ vai gợi cảm cùng vóc dáng cân đối, nuột nà. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ, tạo kiểu nhẹ nhàng giúp người đẹp tăng thêm nét duyên dáng, yêu kiều.

Lần đầu tiên tham dự Tuần lễ thời trang tầm cỡ quốc tế, mỹ nhân sinh năm 2000 không khỏi háo hức, thích thú chờ đón các BST thời trang từ nhiều NTK nổi tiếng do các người đẹp, siêu mẫu đình đám trưng diện. Trong đó, cô đặc biệt ấn tượng với BST “ ROSY FALL- Thu Hồng” của NTK Thảo Nguyễn và BST " KWANG - THE WAY OF WATER " của NTK Vương Khanh.

“ROSY FALL - Thu Hồng mang đến cho mình cảm giác như hoà mình vào không gian mùa thu với bản hòa ca lãng mạn, những chiếc lá vàng rơi rụng hòa quyện với hương sắc của hoa hồng. Trong khi đó, BST của NTK Vương Khanh khiến mình ấn tượng với chất liệu chủ đạo bao gồm len, dạ, da và plastic, được xử lý sáng tạo để mang lại sự độc đáo, gợi cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng như dòng chảy của nước, mang đến một vẻ đẹp mới lạ, cuốn hút”, người đẹp giải thích.

Tuần lễ thời trang quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt như Thanh Hằng, Hương Giang, Hoàng Thùy, Quỳnh Hoa… Trong đó, Hoa khôi Thảo Nguyên đặc biệt ấn tượng với màn xuất hiện và trình diễn của Hoa hậu H’Hen Niê.

“Trong BST của NTK Thảo Nguyễn, chị có màn biến hóa từ chiếc váy ngắn trẻ trung thành chiếc đầm bồng bềnh, với ngàn cánh hoa xếp lớp nở rộ trên sàn diễn, vô cùng mãn nhãn”, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 cảm thán.

Người đẹp nói thêm: “Ở chị H’Hen Niê luôn toát lên sự tự tin, bản lĩnh và thần thái mạnh mẽ, tuyệt vời khi sải bước trên sàn catwalk. Từ lâu, chị đã là hình mẫu hoàn hảo trong lòng mình, để mình luôn cố gắng học tập và noi theo”.

Là người đẹp mới gia nhập ngành giải trí không lâu, Hoa khôi Thảo Nguyên đã có cơ hội xuất hiện tại sàn diễn thời trang của một số NTK trong nước. Trong tương lai, người đẹp hy vọng sẽ rèn luyện kỹ năng catwalk để xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, tầm cỡ trong nước và quốc tế.