Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo

06-12-2025 - 10:29 AM | Lifestyle

Hòa Minzy đã có màn "ú òa" với tạo hình siêu sexy tại show diễn của NTK Đỗ Long.

Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám của Vbiz. Bên cạnh dàn hậu nổi tiếng khiến thảm đỏ bùng nổ, sự xuất hiện của Hòa Minzy cũng nhanh chóng chiếm spotlight. Nữ ca sĩ gây bất ngờ với diện mạo xinh đẹp và khác lạ hơn thường ngày với trang phục táo bạo. Bên cạnh đó, đôi “cà kheo” siêu cao mà cô diện cũng thu hút chú ý, khiến tạo hình thêm phần ấn tượng.

Hòa Minzy xinh đẹp xuất hiện tại show diễn.

Hòa Minzy xuất hiện trước thềm thảm đỏ với diện mạo ban đầu tưởng chừng như rất kín đáo, thanh lịch. Nữ ca sĩ diện trang phục tông đen chủ đạo, kết hợp cùng khăn choàng Dior, tạo nên một tổng thể vừa mềm mại vừa sang chảnh. Visual của Hòa Minzy cũng gây ấn tượng mạnh: mái tóc dài ép thẳng, makeup sắc nét nhưng vẫn giữ được vẻ ngọt ngào đặc trưng. Khí chất nhẹ nhàng của nữ ca sĩ cũng khiến cộng đồng mạng khó lòng rời mắt.

Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 1.
Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 2.

Hòa Minzy "ém hàng" tạo hình trước thềm lên thảm đỏ show diễn.

Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 3.

Đôi "cà kheo" siêu cao của Hòa Minzy chiếm sóng sự chú ý.

Khi bước vào thảm đỏ, Hòa Minzy mới khiến người hâm mộ choáng ngợp với màn chơi lớn cùng một thiết kế táo bạo khác hẳn với phong cách thường ngày. Outfit đen ôm sát, kết hợp với phần bra ren tạo nên nét gợi cảm đầy chủ ý. Những đường cắt mở ngay eo và hông khiến tổng thể trở nên bùng nổ, show trọn đường cong một cách tinh tế. Chiếc quạt ren và găng tay da đen góp thêm chút bí ẩn, biến Hòa Minzy thành tâm điểm trong khung hình với vẻ đẹp quyến rũ khác lạ.

Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 4.

Hòa Minzy gây bất ngờ với tạo hình sexy hiếm thấy.

Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 5.
Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 6.
Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 7.
Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 8.
Hòa Minzy đầu tư kĩ cho một màn hở bạo- Ảnh 9.

Hòa Minzy thường gắn liền với những bộ cánh công chúa bồng bềnh, đa phần chỉ là những thiết kế cúp ngực, sexy nhẹ nhàng. Dường như, giọng ca sinh năm 1995 hiếm khi diện những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, hiểm hóc.

Theo Linh An

Phụ nữ số

