Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ tỷ view tung MV hoành tráng như phim, xem đến đâu khóc đến đó

Tối 22/8, Hòa Minzy chính thức ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Ca khúc được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ - một dự án tầm vóc của điện ảnh Quân đội do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch. Nối tiếp thành công vang dội của Bắc Bling hồi đầu năm, Hòa Minzy tiếp tục “tất tay” cho MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Nữ ca sĩ bắt tay với nhạc sĩ "tỷ view" Nguyễn Văn Chung để tạo nên siêu phẩm mới.

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một cơ duyên đặc biệt khi Hòa Minzy được mời vào 1 vai diễn trong phim Mưa Đỏ, còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được ngỏ ý viết nhạc phim. Hoàn thành ca khúc, NSX phim Mưa Đỏ gợi ý để Hòa Minzy thể hiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cảm thấy phù hợp. Từ lâu, Hòa Minzy đã muốn được thực hiện một sản phẩm về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, đây là điểm giao nhau giúp cho mọi dự định có cơ hội thành hiện thực.

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là ca khúc chủ đề Cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Sau khi nghe sáng tác của Nguyễn Văn Chung, chỉ trong một đêm, Hòa Minzy quyết định thực hiện MV độc lập. Hòa Minzy gọi đây là “một dự án rất lớn và rất quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp”.

Hòa Minzy - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Mưa Đỏ đem lại những trải nghiệm sâu sắc của Hòa Minzy khi đóng một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh, giúp cô hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng. Đặc biệt là tình thần yêu nước nồng nàn chính là lý do thôi thúc để Hòa Minzy "hết mình" cho quyết tâm thực hiện một MV chủ đề Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hòa Minzy thấu cảm có những nỗi đau không chảy ra từ những giọt nước mắt. Nó thường trực và chờ chực âm ỉ, ngấm ngầm. Cô muốn âm nhạc sẽ xoa dịu đi một phần nỗi đau ấy.

Hòa Minzy và NSND Như Quỳnh đóng hai vai nữ chính

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con mang trên mình màu xanh áo lính "đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước". MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được Hòa Minzy đầu tư như phim điện ảnh, do Nhu Đặng - đạo diễn đứng sau thành công của MV Bắc Bling đảm nhận.

Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con hiền dịu, tận tảo sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa Đỏ) và NSND Như Quỳnh vào MV của mình.

Hòa Minzy hóa thân vào vai người vợ, người con hiền dịu, tần tảo sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị

Người vợ sinh con khi không có chồng bên cạnh

Luôn ngóng trông tin chồng

Về khâu lựa bối cảnh, Hòa Minzy và đạo diễn Nhu Đặng, cùng ekip quyết định lựa chọn Nghĩa Trang Trường Sơn - Quảng Trị và Lăng Cô Đường Lâm (Hà Nội) với 2 bối cảnh chính. Việc sắp xếp và di chuyển cho ekip cả trăm con người khá đồ sộ và tốn kém, cho thấy mức độ "chịu chi" của Hòa Minzy.

Người vợ mất chồng, ngưởi mẹ mất con, người con mất cha - tất cả được đặc tả trong một khung hình

Đoạn kết nghẹn lòng, được quay tại vùng đất lửa Quảng Trị

Hòa Minzy kể khi quay MV, nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt cứ tự rơi vì quá nhập tâm vào câu chuyện. Cô cho biết, đây là sản phẩm có nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình. "Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, cô hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất."

Hòa Minzy viết tiếp chuỗi thành công với siêu phẩm mới - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Đầu tư chỉn chu như phim điện ảnh, có sự góp mặt của diễn viên chuyên nghiệp và phần nhạc chấp bút bởi Nguyễn Văn Chung, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là MV có quy mô khủng nhất thời gian này, như một “bom tấn” làng nhạc. Sau khi lên sóng, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình nhận về cơn mưa lời khen cho nội dung sâu sắc, hình ảnh, bối cảnh chuẩn chỉnh đến từng chi tiết. Theo nhiều đồn đoán, kinh phí làm nên Nỗi Đau Giữa Hòa Bình phải đạt đến mức tiền tỷ, thậm chí vượt cả siêu phẩm Bắc Bling.