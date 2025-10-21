Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Minzy kiếm ít nhất 2 tỷ/tháng?

21-10-2025 - 20:47 PM | Lifestyle

Số tiền Hòa Minzy kiếm được khiến nhiều fan phải bất ngờ.

Năm 2025, Hòa Minzy có một năm thăng hoa rực rỡ với hai MV “bom tấn” - Bắc BlingNỗi Đau Giữa Hòa Bình. Trong đó, Bắc Bling là cú nổ thật sự trên bản đồ nhạc Việt, từng leo lên vị trí #1 top trending YouTube toàn cầu nhiều ngày liền và hiện đã chạm mốc gần 300 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 8 tháng. Sức nóng của MV này không chỉ đưa tên tuổi Hòa Minzy trở lại mạnh mẽ mà còn giúp kênh YouTube của cô đạt mức tăng trưởng kỷ lục về lượt xem, lượt đăng ký và đặc biệt là doanh thu.

Hòa Minzy kiếm ít nhất 2 tỷ/tháng?- Ảnh 1.

Hòa Minzy chiếm lĩnh YouTube với 2 MV ra mắt trong năm nay

Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung được chia 55% doanh thu quảng cáo, còn lại thuộc về nền tảng. Dựa trên các thống kê từ Social Blade - trang web chuyên theo dõi và ước tính thu nhập của các kênh YouTube, kênh của Hòa Minzy được dự đoán có thể mang về từ vài nghìn USD cho đến gần 90.000 USD mỗi tháng, tức tương đương khoảng 123 triệu đến hơn 2 tỷ đồng. Con số này biến động tùy theo hiệu suất lượt xem, tỷ lệ quảng cáo hiển thị và lượng người xem từ các quốc gia khác nhau.

Hòa Minzy kiếm ít nhất 2 tỷ/tháng?- Ảnh 2.

Hòa Minzy liên tục "thắng đậm" nhờ Bắc Bling

Riêng với MV Bắc Bling, mức doanh thu ước tính còn “khủng” hơn. Với 100 triệu lượt xem, một MV có thể thu về từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng sau khi trừ phần chia sẻ với YouTube, tùy thuộc vào mức CPM (chi phí quảng cáo mỗi nghìn lượt xem). Như vậy, với gần 300 triệu lượt xem, Bắc Bling nhiều khả năng đã mang lại cho Hòa Minzy khoản lợi nhuận đáng kể, đủ để giúp cô nằm trong nhóm những nghệ sĩ Việt có doanh thu YouTube cao nhất hiện nay.

Dĩ nhiên, doanh thu từ quảng cáo YouTube chỉ là phần nổi trong phần thu nhập khổng lồ mà Hòa Minzy đang sở hữu. Ngoài việc là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón cho các hợp đồng quảng cáo, đại diện hình ảnh, Hòa Minzy còn duy trì lịch diễn đều đặn, góp mặt tại nhiều sự kiện lớn nhỏ khắp cả nước. Thêm vào đó, nguồn thu từ các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music, Zing MP3… cũng là khoản thu ổn định, đặc biệt với những ca khúc có độ phủ sóng cao.

Hòa Minzy kiếm ít nhất 2 tỷ/tháng?- Ảnh 3.

Thu nhập hàng tháng của Hòa Minzy có thể đạt mức cả tỷ đồng, thậm chí cao hơn trong giai đoạn cô liên tục ra sản phẩm “hit”

Khán giả dự đoán, thu nhập hàng tháng của Hòa Minzy có thể đạt mức cả tỷ đồng, thậm chí cao hơn trong giai đoạn cô liên tục ra sản phẩm “hit”. Hòa Minzy không chỉ được biết đến với hình ảnh một ca sĩ tài năng và chăm chỉ mà còn là nghệ sĩ có tấm lòng thiện nguyện bền bỉ. Cô thường xuyên ủng hộ đồng bào trong các đợt bão lũ. Riêng trong ba đợt quyên góp gần đây, nữ ca sĩ đã tự bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Thành công thương mại của Bắc Bling không chỉ cho thấy vị thế ngày càng vững vàng của Hòa Minzy trong làng nhạc mà còn khẳng định khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân thông minh.

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử Nổi bật

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới Nổi bật

Ái nữ là người thừa kế số 1 của "Vua sòng bạc Macau"

Ái nữ là người thừa kế số 1 của "Vua sòng bạc Macau"

20:28 , 21/10/2025
Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!

Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!

20:24 , 21/10/2025
Phở Việt lên đài Hàn Quốc, không phải phở gà hay phở bò, du khách nhận xét: "Một bữa ăn hoàn hảo!"

Phở Việt lên đài Hàn Quốc, không phải phở gà hay phở bò, du khách nhận xét: "Một bữa ăn hoàn hảo!"

19:49 , 21/10/2025
Sự thật về lời đồn Đoàn Văn Hậu "ăn bám" nhà vợ

Sự thật về lời đồn Đoàn Văn Hậu "ăn bám" nhà vợ

19:41 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên