Hòa Minzy kiếm ít nhất 2 tỷ/tháng?

Năm 2025, Hòa Minzy có một năm thăng hoa rực rỡ với hai MV “bom tấn” - Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Trong đó, Bắc Bling là cú nổ thật sự trên bản đồ nhạc Việt, từng leo lên vị trí #1 top trending YouTube toàn cầu nhiều ngày liền và hiện đã chạm mốc gần 300 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 8 tháng. Sức nóng của MV này không chỉ đưa tên tuổi Hòa Minzy trở lại mạnh mẽ mà còn giúp kênh YouTube của cô đạt mức tăng trưởng kỷ lục về lượt xem, lượt đăng ký và đặc biệt là doanh thu.

Hòa Minzy chiếm lĩnh YouTube với 2 MV ra mắt trong năm nay

Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung được chia 55% doanh thu quảng cáo, còn lại thuộc về nền tảng. Dựa trên các thống kê từ Social Blade - trang web chuyên theo dõi và ước tính thu nhập của các kênh YouTube, kênh của Hòa Minzy được dự đoán có thể mang về từ vài nghìn USD cho đến gần 90.000 USD mỗi tháng, tức tương đương khoảng 123 triệu đến hơn 2 tỷ đồng. Con số này biến động tùy theo hiệu suất lượt xem, tỷ lệ quảng cáo hiển thị và lượng người xem từ các quốc gia khác nhau.

Hòa Minzy liên tục "thắng đậm" nhờ Bắc Bling

Riêng với MV Bắc Bling, mức doanh thu ước tính còn “khủng” hơn. Với 100 triệu lượt xem, một MV có thể thu về từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng sau khi trừ phần chia sẻ với YouTube, tùy thuộc vào mức CPM (chi phí quảng cáo mỗi nghìn lượt xem). Như vậy, với gần 300 triệu lượt xem, Bắc Bling nhiều khả năng đã mang lại cho Hòa Minzy khoản lợi nhuận đáng kể, đủ để giúp cô nằm trong nhóm những nghệ sĩ Việt có doanh thu YouTube cao nhất hiện nay.

Dĩ nhiên, doanh thu từ quảng cáo YouTube chỉ là phần nổi trong phần thu nhập khổng lồ mà Hòa Minzy đang sở hữu. Ngoài việc là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón cho các hợp đồng quảng cáo, đại diện hình ảnh, Hòa Minzy còn duy trì lịch diễn đều đặn, góp mặt tại nhiều sự kiện lớn nhỏ khắp cả nước. Thêm vào đó, nguồn thu từ các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music, Zing MP3… cũng là khoản thu ổn định, đặc biệt với những ca khúc có độ phủ sóng cao.

Thu nhập hàng tháng của Hòa Minzy có thể đạt mức cả tỷ đồng, thậm chí cao hơn trong giai đoạn cô liên tục ra sản phẩm “hit”

Khán giả dự đoán, thu nhập hàng tháng của Hòa Minzy có thể đạt mức cả tỷ đồng, thậm chí cao hơn trong giai đoạn cô liên tục ra sản phẩm “hit”. Hòa Minzy không chỉ được biết đến với hình ảnh một ca sĩ tài năng và chăm chỉ mà còn là nghệ sĩ có tấm lòng thiện nguyện bền bỉ. Cô thường xuyên ủng hộ đồng bào trong các đợt bão lũ. Riêng trong ba đợt quyên góp gần đây, nữ ca sĩ đã tự bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Thành công thương mại của Bắc Bling không chỉ cho thấy vị thế ngày càng vững vàng của Hòa Minzy trong làng nhạc mà còn khẳng định khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân thông minh.