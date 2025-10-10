Hoà Minzy lại vậy nữa rồi!

Tối 9/10, hình ảnh Hoà Minzy xuất hiện tại đê Đẩu Hàn, Bắc Ninh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bộ trang phục giản dị, nữ ca sĩ đội mưa có mặt cùng người dân và các lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác chống lũ, tinh thần luôn lạc quan và tươi cười.

Khoảnh khắc Hoà Minzy xuất hiện, cùng đội ngũ phát nước và thực phẩm đến tận tay bà con và lực lượng đang ra sức chống lũ được nhiều người khen ngợi. Nữ ca sĩ không chỉ tiếp thêm động lực, mà còn lan toả tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia và trách nhiệm của nghệ sĩ trong thời điểm người dân miền Bắc đang oằn mình giữa cơn lũ.

Hoà Minzy cùng bà con tham gia chống lũ tại đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh)

Không chỉ xuất hiện trực tiếp ở vùng lũ, thời gian qua Hoà Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai. Trước đó, cô đã gửi 100 triệu đồng giúp đỡ bà con Thái Nguyên, 100 triệu đồng đến người dân Cao Bằng và 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Những hành động âm thầm nhưng thiết thực của Hoà Minzy cho thấy trách nhiệm xã hội và tấm lòng hướng về cộng đồng của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng cô đang viết tiếp hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ trẻ vừa có tài năng, vừa có trái tim ấm áp.

Hoà Minzy là nghệ sĩ rất tích cực trong các công tác thiện nguyện

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, Hoà Minzy bộc bạch: "Từ lâu rồi, dù không ai bắt buộc nhưng Hoà luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng. Gần đây, fan có gửi cho Hòa một bức ảnh tổng hợp các dự án thiện nguyện mà Hòa đã thực hiện trong 5 năm qua. Nhìn lại mình cũng thấy khá tự hào đấy chứ. Có những giai đoạn, trong tài khoản của Hoà chỉ có 101 triệu nhưng Hoà đã lấy 100 triệu để làm công tác xã hội. Hoặc có khi Hoà nhắn tin cho quản lý vay 100 triệu, và một lúc sau số tiền đó đã được mang đi ủng hộ. Không ai bắt Hòa làm vậy, nhưng Hoà cảm thấy mình có một trách nhiệm lạ kỳ nào đó. Khi làm xong, Hòa thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Những gì Hoà làm, cộng đồng đã công nhận và ghi nhận. Dự án thiện nguyện của Hòa có tên là Từ Trái Tim, vì tiền là của Hòa chứ Hòa không kêu gọi ai cả. Khi các bệnh viện cần hỗ trợ chi phí mổ cho các cháu nhỏ, sau khi họ đã xác minh hoàn cảnh, Hoà sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Cách làm của Hòa rất nhanh gọn. Mọi người yêu thương, tương tác mạng xã hội của Hòa cao, các nhãn hàng thấy được sức ảnh hưởng và mời Hoà làm việc, mang lại thu nhập. Từ thu nhập đó, Hoà trích một phần để làm công tác xã hội là điều đương nhiên.

Việc này cũng liên quan trực tiếp đến hình ảnh của người nghệ sĩ. Hoà có nghe mọi người nói về 'công thức Hoà Minzy'. Nghe như một công thức làm bánh có sẵn, nhưng không phải ai làm theo cũng ra thành quả ngon nếu không đặt cái tâm vào đó. Khán giả bây giờ rất thông minh, họ có thể phân biệt được thật giả. Cho nên, Hoà nghĩ mình không phải giữ gìn hình ảnh mà đúng hơn là tiếp tục phát triển những gì mình đang làm. Hòa đang khá hài lòng với con đường mình đi vì nó chính là con người thật của Hòa, hết mình với bạn bè, công việc và gia đình. Vì vậy, Hoà không cảm thấy áp lực lắm, vì đây chính là con người và hướng đi của Hoà trong suốt nhiều năm qua, chứ không phải gần đây mới làm. Áp lực lớn nhất của Hòa Bây giờ là phải có sản phẩm âm nhạc hay".