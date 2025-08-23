Hòa Minzy viết 1 câu ai nấy đọc cũng xót, lộ lịch trình dày đặc giữa lúc nhà có tang ông nội qua đời

Theo đúng như dự kiến, Hòa Minzy sẽ mở buổi họp báo đầu tiên ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình vào lúc 10h sáng ngày 22/8 tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Hòa Minzy kể từ cơn sốt Bắc Bling khoảng đầu năm nay. Trong lúc đông đảo bà con hướng về Tổ quốc và Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được kỳ vọng sẽ đạt thành công lớn.

Hòa Minzy nén đau để buổi họp báo ra mắt MV được diễn ra trọn vẹn

Tuy nhiên, biến cố ập đến bất chợt - ông nội Hoà Minzy qua đời vì đột quỵ. trên Facebook cá nhân, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh bàn thờ và có những chia sẻ về sự ra đi của người ông đáng kính. Cô tiếc nuối vì trước đó mọi người trong gia đình có kế hoạch xuống Hà Nội để xem và ủng hộ cháu gái nhưng không thực hiện được.

Nữ ca sĩ viết: “Con đi làm xíu rồi con lại về với ông ạ. Sao cả nhà bảo hôm nay lên Hà Nội để cổ vũ con, rồi sao giờ ông nằm đó chẳng nói với con câu nào nữa rồi. Thôi thế con đi ạ, ông đợi con một tí xíu nhé. Con sẽ làm tốt”.

Lời nói xót xa của Hòa Minzy dành cho ông nội

Được biết, Hòa Minzy đã hạ cánh tới TP.HCM vào trưa ngày 21/8 để chuẩn bị cho buổi họp báo. Sau khi biết tin dữ, nữ ca sĩ đã lập tức bay ra Hà Nội để về với gia đình. Đến sáng sớm hôm sau tức ngày 22/8, giọng ca Rời Bỏ đã phải trở về TP.HCM một lần nữa để kịp giờ sự kiện buổi sáng.

Hòa Minzy không kiềm được nước mắt tại buổi họp báo ở TP.HCM

Xong xuôi chương trình trong Nam, Hòa Minzy đã phải bay ngược lại ra Bắc để chạy tổng duyệt cho 1 đại nhạc hội tại Cổ Loa, Đông Anh (Hà Nội). Đêm nhạc sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 23/8. Tập dượt đến 17h, cô nàng sẽ trở về trung tâm thủ đô để tổ chức họp báo thứ 2 cho MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Khi lịch trình kết thúc, Hòa Minzy mới có thể về chịu tang ông nội.

Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục bận rộn chạy show kín lịch cho đến giữa tháng 9.

Người hâm mộ không khỏi xót xa trước tâm huyết và nỗ lực Hòa Minzy bỏ ra để quán xuyến mọi chuyện một cách cân bằng nhất. Khoảnh khắc nữ ca sĩ không cầm được nước mắt, rơm rớm rơi lệ trước khách mời và giới báo chí khiến netizen cảm động khôn nguôi. Việc cô ưu tiên kế hoạch đã định trước rồi mới lo hậu sự càng nhận được sự cảm thông, trân trọng từ khán giả.

Vài tháng trước, Hòa Minzy xuất hiện tại thành phố Điện Biên Phủ, hòa mình vào dòng người tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lý do cô có mặt tại đây là để đưa ông nội - một cựu chiến binh - tham gia sự kiện trọng đại này. Cô tự hào viết: “Ngàn đời nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc. Cảm ơn ông nội, thật vui khi được đưa ông lên đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước”.