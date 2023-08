Hòa Phát cung cấp cho thị trường 555.000 tấn thép, lên mức cao nhất từ đầu năm

Tháng 7/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 633.000 tấn thép thô, tăng 22% so với tháng 6. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 555.000 tấn, tăng 3% so với tháng trước. Trong đó, HRC của Hòa Phát ghi nhận 291.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm và tăng 16% so với tháng 6/2023.

Sản lượng thép cuộn cán nóng trong tháng vừa qua đạt cao là nhờ nhu cầu HRC trên thị trường có tín hiệu tích cực, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu. Tập đoàn đã xuất khẩu thép HRC tới nhiều nước ở khu vực châu Âu, châu Á.

Với sản phẩm thép xây dựng, Hòa Phát đã bán ra 261.000 tấn, giảm 9% so với tháng 6 vừa qua, chủ yếu do sức cầu vẫn yếu và tình hình thời tiết không thuận lợi cho hoạt động xây dựng.

Bên cạnh các loại thép trên, Tập đoàn Hòa Phát còn cung cấp nhiều sản phẩm chế biến sau thép như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực. Trong tháng 7, Ống thép Hòa Phát đạt sản lượng 74.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ. Tôn mạ các loại ghi nhận 32.000 tấn, tăng 81% so với tháng 7/2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 3,5 triệu tấn thép thô, giảm 30% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 3,46 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 7 tháng, thép xây dựng Hòa Phát cung cấp cho thị trường 1,9 triệu tấn, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Thép HRC ghi nhận 1,5 triệu tấn, giảm 4% so với 7 tháng đầu năm 2022.

Sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát đạt 399.000 tấn, giảm 9% so với 7 tháng đầu 2022. Trong khi đó, tôn mạ các loại đạt 207.000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.