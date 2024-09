Hoà Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long có thể lãi ròng gần 13.000 tỷ trong năm sau nhờ siêu dự án tỷ USD Dung Quất 2 đi vào hoạt động?

Trong báo cáo phân tích về triển vọng của cổ phiếu Hòa Phát (HPG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã ước tính doanh thu thuần và LNST của doanh nghiệp trong quý 3/2024 có thể lần lượt đạt 32.425 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và 2.242 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ).

Trong đó, động lực tăng trưởng doanh thu mảng thép chủ yếu đến từ tăng trưởng sản lượng. Trong đó, sản lượng tiêu thụ nội địa tăng 15%, sản lượng tiêu thụ xuất khẩu tăng 6%. Riêng sản lượng thép HRC có thể giảm nhẹ so với cùng kỳ do hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn trong bối cảnh các quốc gia khác ban hành lệnh chống bán phá giá lẫn nhau đối với HRC nhập khẩu

Với mảng nông nghiệp, heo hơi tăng mạnh về cả sản lượng và giá bán. BVSC giả định giá heo hơi trong quý 3 ở mức 64.000 đồng/kg, tăng 8% so với mức 59.000 đồng/kg của cùng kỳ năm ngoái

Biên lãi gộp toàn Tập đoàn ước tính ở mức 12%, giảm 1,3 điểm phần trăm so với quý trước do giá bán giảm mạnh hơn giá nguyên vật liệu đầu vào.

Rộng hơn trong giai đoạn 2024 – 2025, động lực tăng trưởng mảng thép của Hòa Phát chủ yếu vẫn đến từ sản lượng tiêu thụ nội địa. BVSC ước tính sản lượng tiêu thụ tăng 17% trong 2024 (do 2023 ở mức nền thấp) và tăng 8,7% trong 2025. Trong khi đó, giá thép năm tới vẫn sẽ tiếp tục đi ngang do tình hình bất động sản tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện.

BVSC dự báo giai đoạn 1 của dự án Dung Quất 2 sẽ ghi nhận thương mại vào cuối quý 1/2025, với công suất sản xuất khoảng 40% (khoảng 1,12 triệu tấn thép HRC) và giá HRC ở mức 550-560 USD. Ước tính doanh thu dự án Dung Quất 2 sẽ đóng góp 22% trong tổng doanh thu thép của HPG và biên lợi nhuận gộp ở mức 10-11%.

Về lãi ròng của Hòa Phát, BVSC ước tính con số có thể đạt 10.511 tỷ đồng trong năm 2024, sau đó tăng mạnh lên hơn 12.700 tỷ đồng trong năm 2025.

Từ giai đoạn 2025-2040, LNST của Tập đoàn có thể đạt từ 12.000- 40.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS khoảng 7,7%/năm.

Nhu cầu tiêu thụ phục hồi nhưng áp lực cạnh tranh vẫn lớn, giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh cải thiện biên lợi nhuận

Về bức tranh chung toàn ngành thép, theo BVSC, trong 8 tháng đầu năm 2024, sản lượng tiêu thụ thép tăng 16%, trong đó tiêu thụ thép trong nước tăng 19% và xuất khẩu tăng 8%. Kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép trong 2 quý cuối năm sẽ tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ nhờ những chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ dần có hiệu quả và việc xây dựng lại các công trình sau bão lũ.

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ phục hồi nhưng ngành thép vẫn đang chịu áp lực từ Trung Quốc. Hiện giá thép nội địa chịu áp lực cạnh tranh từ giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là giá thép cuộn cán nóng (HRC). Thêm vào đó, các quốc gia sản xuất thép đang áp thuế lẫn nhau để bảo vệ ngành thép nội địa khi phải đối mặt với cuộc chiến “cạnh tranh về giá”.

Bộ Công Thương Việt Nam hiện đang điều tra chống bán phá giá thép nhập khẩu Trung quốc và Ấn Độ. BVSC dự báo Bộ Công Thương sẽ đưa ra quyết định áp thuế CBPG thép HRC hay không chậm nhất vào tháng 11/2024, kỳ vọng khả năng cao sẽ áp thuế CBPG thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ khi mà sản lượng thép cán nóng nhập khẩu bằng 173% so với sản xuất trong nước; xuất khẩu thép HRC Việt Nam cũng chịu điều tra CBPG từ các quốc gia như Ấn Độ, EU, Úc. Đặc biệt, Dung Quất 2 sẽ đi vào hoạt động từ 2025 và full công suất trong 2027, cung cấp cho nhu cầu nội địa thêm gần 8,6 triệu tấn HRC/năm, nâng mức sản lượng HRC sản xuất nội địa lên 14 triệu tấn và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa mà không cần nhập khẩu. BVSC cũng nhấn mạnh về việc áp thuế CBPG thép HRC sẽ không phụ thuộc nhiều vào cung – cầu.

Ở khía cạnh khác, giá quặng sắt 62% và than cốc liên tục giảm mạnh từ đầu năm 2024. BVSC dự báo giá than cốc và quặng sắt tiếp tục giảm trong thời gian tới và biến động với biên độ hẹp hơn trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô ổn định. Hiện quặng sắt và than cốc chiếm hơn 70% trong tổng giá thành sản xuất thép, việc các doanh nghiệp sản xuất thép chủ động tích trữ nguồn nguyên vật liệu đầu vào giá rẻ sẽ tác động tích cực tới biên lợi nhuận gộp.