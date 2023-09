Hoà Phát: Sản lượng tiêu thụ thép tháng 8 lên cao nhất từ đầu năm, lũy kế đạt hơn 4 triệu tấn

Tháng 8/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 686.000 tấn thép thô, tăng 8% so với tháng trước và 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 558.000 tấn, tương đương tháng 7. Trong đó, thép xây dựng Hòa Phát ghi nhận 306.000 tấn, cao nhất từ đầu năm và tăng 18% so với tháng trước.

Trong tháng vừa qua, thép xây dựng đạt cao một phần nhờ sản lượng xuất khẩu với 98.000 tấn, gấp 3,5 lần tháng 7/2023 và cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, thép HRC của Hòa Phát vẫn ghi nhận mức sản lượng bán hàng 241.000 tấn, giảm 17% so với tháng trước. Tính riêng thị trường trong nước, tiêu thụ HRC của Tập đoàn tăng 16% so với tháng 7.

Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp 40.000 tấn ống thép và gần 12.000 tấn tôn mạ các loại trong tháng 8, giảm lần lượt 45% và 63% so với tháng trước đó.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 4,18 triệu tấn thép thô, giảm 25% so với cùng kỳ 2022. Bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, phôi thép, HRC đạt hơn 4 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo (rút dây, làm đinh ốc vít, tanh lốp ô tô, thép dự ứng lực,…) đạt 2,2 triệu tấn, giảm 29% so với 8 tháng đầu năm 2022. Qua 8 tháng, thép cuộn cán nóng của Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường hơn 1,7 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt lần lượt 439.000 tấn và 219.000 tấn giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, Hòa Phát có công suất 8,5 triệu tấn thép thô, lớn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh ổn định sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường, Tập đoàn đang tích cực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tính đến đầu tháng 9/2023, dự án đã triển khai được 35% tiến độ khối lượng công việc.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập đoàn định hướng sản xuất thép xanh, tập trung phát triển các loại thép chất lượng cao, thép công nghệ cao phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, kết cấu thép.