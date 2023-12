Hòa Phát tăng giá thép bán lẻ lần thứ 3 trong tháng 12

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) ngày 19/12 thông báo đến các đại lý quyết định tăng giá bán do tình hình giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng. Cụ thể, giá thép cây tăng 100.000 đồng/tấn, thép cuộn xây dựng tăng 150.000 đồng/tấn từ ngày ra thông báo. Phạm vi áp dụng là thị trường miền Bắc.

Đây là lần thứ 3 Hòa Phát - nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường Việt Nam tăng giá bán. Ngày 11/12, Hòa Phát đã điều chỉnh tăng giá sản phẩm so với mức hiện tại với thép cây các loại (từ D12 trở lên) lên 150.000 đồng/tấn, thép cây D10 tăng 250.000 đồng/tấn tại thị trường miền Bắc.

Trên thế giới, giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 45 nhân dân tệ lên mức 3.914 nhân dân tệ/tấn trong ngày 21/12.

Giá quặng sắt kỳ hạn phục hồi vào hôm thứ tư (20/12), được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp kéo dài và kỳ vọng về làn sóng mua để bổ sung vào mùa đông, mặc dù nhu cầu giảm do việc bảo trì thiết bị ngày càng tăng giữa các nhà máy đã hạn chế mức tăng.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã chốt phiên với giá cao hơn 1,46% ở mức 939 nhân dân tệ/tấn (131,58 USD/tấn). Giá quặng sắt SZZFF4 chuẩn giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 1,27% lên 134 USD/tấn.

Trong một báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán VNDirect, trong 9 tháng đầu năm 2023, ước tính Hòa Phát đã giải ngân 3.300 tỷ đồng đầu tư TSCĐ cho KLH Dung Quất 2. Tổng vốn đầu tư TSCĐ lũy kế đã giải ngân đến cuối quý 3/2023 là 12.700 tỷ đồng. CTCK này đánh giá việc giải ngân chậm là hợp lý vì Hòa Phát muốn đảm bảo thanh khoản và tránh môi trường lãi suất tương đối cao trong nửa đầu năm 2023.

VNDirect kỳ vọng Hòa Phát sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng trong giai đoạn 2024-25 để đảm bảo việc tăng công suất sản xuất HRC từ 3 triệu tấn hiện tại lên 6 triệu tấn trong nửa cuối năm 2025 (50% công suất thiết kế sẽ được đưa vào vận hành từ giai đoạn 1 của KLH Dung Quất 2). Sau khi được vận hành tối đa, dự án sẽ nâng cao triển vọng tăng trưởng của Hòa Phát giai đoạn 2025-27 với tốc độ tăng trưởng kép ước tính 30% khi bổ sung thêm 6 triệu tấn HRC vào công suất hiện tại.

Lũy kế 11 tháng, Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô, giảm 14% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 5,96 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,3 triệu tấn, giảm 15% so với 11 tháng 2022. Hoạt động xuất khẩu các loại thép này đóng góp 695.000 tấn, giảm 37%. Phôi thép cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu là 109.000 tấn.