Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

08-09-2025 - 19:46 PM | Xã hội

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 9/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Theo Phạm Ngân

VTV

Từ Khóa:
bão gây mưa dông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

19:23 , 08/09/2025
Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

19:21 , 08/09/2025
YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?

YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?

16:59 , 08/09/2025
Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

16:54 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên