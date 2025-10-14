Hoàn thành 20km cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước 19/12

Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Mê Thuột - Ảnh: Báo XD

Theo Bộ Xây dựng, tính đến nay, trong 3 dự án thành phần (DATP) thuộc dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, DATP 2 và DATP 3 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Phần mặt bằng còn lại chủ yếu phần diện tích phát sinh tăng thêm khoảng gần 20ha thuộc DATP2 (đặc biệt vướng phạm vi mặt bằng khu vực cửa Tây hầm Phượng Hoàng và phạm vi 2,34ha rừng tự nhiên). Phạm vi DATP 3 phát sinh 10ha do thay đổi mái taluy, 1 vị trí đường điện 500kV đang di dời.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng thống nhất với chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 15/10/2025 và đẩy nhanh công tác di dời đường điện cao thế, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

Hoàn thành 20km đầu tiên trước 19/12

Đánh giá khối lượng công việc còn lại không lớn, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND hai tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các dự án thành phần, đặc biệt là hạng mục bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông để phấn đấu hoàn thành 20km đầu tuyến thuộc DATP1 và DATP3 trước ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai 11,5km còn lại để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác toàn bộ dự án.

Trên cơ sở kết quả rà soát về phương án và chi phí đầu tư, cân đối nguồn vốn của các dự án thành phần, UBND hai tỉnh cũng được đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo, triển khai đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk với vai trò là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành, nghiên cứu triển khai phương án đầu tư trạm dừng nghỉ bảo đảm khai thác đồng bộ khi dự án hoàn thành.

Dự án thành phần 1 và 3 đang bám tiến độ tốt

Trước đó, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, lũy kế sản lượng thi công toàn dự án đến nay đạt khoảng 61% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa phận Khánh Hòa) đạt 58%, riêng 20km đầu tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2025 đã thi công được hơn 71%.

Dự án thành phần 2 (do Ban QLDA Đường sắt quản lý) đạt gần 54% và dự án thành phần 3 (địa phận Đắk Lắk) đạt 69%.

Cục Đường bộ đánh giá, tiến độ thi công các dự án thành phần 1 và 3 cơ bản đáp ứng kế hoạch, trong khi dự án thành phần 2 đang chậm khoảng 2,6% do địa hình phức tạp, đi qua rừng tự nhiên, thời tiết bất lợi và nguồn cung vật liệu cát khan hiếm.

Đối với dự án thành phần 2, tổng giá trị thi công hiện đạt 4.507/8.360 tỷ đồng, tương đương gần 54% giá trị hợp đồng. Trong đó gói thầu XL02 đạt 60%, cơ bản đáp ứng kế hoạch; Gói XL01 đạt hơn 42%, chậm 8,4%; Gói XL03 đạt 60%, chậm 0,6%.

Đối với gói thầu XL01 (Km 32+000 - Km 43+000), Cục Đường bộ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung mũi thi công, đảm bảo: Thông hầm trái trước ngày 15/10/2025; Thông hầm phải trong tháng 11/2025; Hoàn thiện vỏ hầm trước tháng 3/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, bổ sung thiết bị và nhân sự để bù tiến độ đã chậm, đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 30/6/2026.