Hoàn tiền đến 20% khi chi tiêu tại nước ngoài cùng VIB Mastercard

Hoàn tiền đến 20% tại hơn 400 điểm thanh toán trên toàn cầu

Theo công bố mới đây của Google, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng nhu cầu đi du lịch nước ngoài, ở mức 170% trong quý II/2023 so với cùng kỳ năm 2019. Các công ty lữ hành hàng đầu đưa ra dự báo, vào mùa thu-đông, nhu cầu đi nước ngoài của người dân có thể tăng cao so với cùng kỳ, đến từ việc hầu hết các quốc gia đều đang kích cầu du lịch, do đó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho du khách.

Đón sóng du lịch mùa cuối năm, chương trình Mastercard Travel Rewards dành tặng ưu đãi hoàn tiền lên đến 20% trên mỗi giao dịch qua thẻ VIB và không giới hạn số lần được hoàn.

Chương trình kéo dài từ nay đến hết năm 2024 và áp dụng cho các hạng mục chi tiêu qua thẻ VIB-Mastercard như mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí... tại hơn 400 điểm thanh toán ở 25 quốc gia thu hút du lịch nhiều nhất hiện nay thuộc Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Úc.

Hoàn tiền gấp đôi khi mua hàng miễn thuế tại 13 quốc gia

Một trong những điều phổ biến khi du lịch nước ngoài là dành thời gian ghé thăm các cửa hàng miễn thuế trước giờ bay. Đây được xem là thiên đường mua sắm của nhiều người vì hệ thống hàng hóa đa dạng và giá bán không tính thuế.

Nằm trong chương trình Mastercard Travel Rewards, từ nay đến ngày 31/01/2024, chủ thẻ VIB sẽ được nhận ưu đãi hoàn tiền gấp đôi khi mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế Shilla, DFS, T Galleria by DFS, LAOX, Lotte, Shinsegae, Dufry Thomas Julie, Eraman, King Power, Ever Rich…

Các chuỗi cửa hàng miễn thuế tham gia chương trình lần này là điểm đến phổ biến tại các sân bay thuộc 13 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Hồng Kông, Nhật Bản, Macau, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Ý, Indonesia, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Singapore.

Làm sao để tham gia chương trình?

Để tận hưởng các tiện ích từ chương trình Mastercard Travel Rewards, chủ thẻ VIB chỉ cần đăng ký tài khoản để xem danh sách ưu đãi tại đây và chọn hình thức áp dụng như sau:

- Ready to use (Ưu đãi được sử dụng ngay): Ưu đãi được liên kết trực tiếp, khách hàng chỉ cần sử dụng thẻ tín dụng VIB Mastercard để thanh toán và được hoàn tiền.

- Add to Card (Thêm vào thẻ): Khách hàng chọn điểm ưu đãi trên website chương trình, sau đó nhấn “Add to card” trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB Mastercard tại cửa hàng/website của điểm ưu đãi.

- Click to use (Nhấn để dùng): Khách hàng chọn điểm ưu đãi và nhấn “Access this offer now”, chọn “Complete redemption” để được dẫn đến website thương hiệu và thực hiện mua sắm/thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB Mastercard.

Tất cả khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng VIB Mastercard tại các đối tác có liên kết với chương trình Mastercard Travel Rewards sẽ được nhận hoàn tiền trong vòng 30 ngày.

Những dòng thẻ du lịch được ưa chuộng nhất hiện nay

VIB hiện có mức tăng trưởng nhanh nhất thị trường về tổng chi tiêu qua thẻ Mastercard tại Việt Nam và đồng thời dẫn đầu về tổng chi tiêu qua các dòng thẻ này tại lãnh thổ nước ngoài. Điều này đến từ những lợi ích vượt trội mà nhà băng liên tục dành cho các chủ thẻ.

Travel Élite và Premier Boundless - hai trong những dòng thẻ VIB Mastercard thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu du lịch, hiện đang được yêu thích và sử dụng nhiều nhất hiện nay bởi có những tiện ích khác biệt. Với thẻ Travel Élite, VIB duy trì mức phí giao dịch ngoại tệ 0% cho 3 kỳ sao kê đầu tiên và chỉ 1% cho các kỳ tiếp theo - vượt trội so với mức bình quân từ 4 - 6% trên thị trường. Đồng thời, chủ thẻ còn được tích thêm không giới hạn 3 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu qua POS tại nước ngoài.

Còn với VIB Premier Boundless, người dùng được hưởng đặc quyền nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum của chương trình Bông Sen Vàng - Vietnam Airlines cho chủ thẻ chính và tích lũy 1,5 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài.

Chủ thẻ VIB Travel Élite và VIB Premier Boundless đều được sử dụng miễn phí hơn 1.000 phòng chờ thương gia toàn cầu cho chủ thẻ; tiết kiệm đáng kể khi mua vé máy bay quốc tế qua Vietnam Airlines và Qatar Airways; hưởng nhiều ưu đãi khi đặt phòng qua Agoda, Traveloka, Mytour.vn, iVIVU.com…

Từ nay đến 31/12, khách hàng sẽ nhận đồng thời các ưu đãi: hoàn phí thường niên năm đầu nếu thỏa điều kiện chi tiêu thẻ 1-20 triệu đồng hoặc trọn đời nếu chi tiêu 60-100 triệu đồng (tùy vào dòng thẻ) trong 30 ngày mở thẻ; nhận tai nghe không dây Anker và bộ quà tặng công nghệ (iPhone Pro Max, robot hút bụi, loa Anker, sạc dự phòng) khi mua sắm online.