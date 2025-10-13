Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Hoàng đế bán đậu phụ” gây sốt MXH: Từ phá sản đến doanh thu tăng 50% nhờ hóa thân thành nhân vật phim cổ trang

13-10-2025 - 17:11 PM | Lifestyle

Nhờ “chiến lược marketing độc nhất vô nhị”, Ye đã biến thất bại thành cơ hội, và biến món đậu phụ thối chiên – món ăn đường phố tưởng chừng bình dân thành thương hiệu gắn liền với “hoàng đế Silang” giữa lòng Vũ Hán.

Từ một người đàn ông thất nghiệp sau khi cửa hàng đồ ăn sáng phá sản, Ye – một người bán hàng rong 40 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ ý tưởng hóa thân thành “hoàng đế” bán đậu phụ thối chiên. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, nỗ lực và tinh thần không chịu khuất phục của những tiểu thương Trung Quốc trong thời kỳ khó khăn kinh tế.

Trước đây, Ye sở hữu một quầy bán đồ ăn sáng nhỏ, nhưng việc kinh doanh ế ẩm khiến ông buộc phải đóng cửa vào cuối năm ngoái. Không cam chịu thất bại, Ye chuyển sang bán đậu phụ thối chiên, món ăn đường phố nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian đầu công việc này cũng không mấy thuận lợi – doanh thu thấp, khách thưa thớt, và quầy hàng nhỏ của ông nhanh chóng rơi vào cảnh “ế dài hạn”.

“Hoàng đế bán đậu phụ” gây sốt MXH: Từ phá sản đến doanh thu tăng 50% nhờ hóa thân thành nhân vật phim cổ trang- Ảnh 1.

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi vào tháng 2 năm nay, khi một người bạn bán vịt ở quầy bên cạnh đưa ra một gợi ý tưởng như đùa: “Anh thử đội chiếc mũ giống hoàng đế trong phim ‘Chân Hoàn Truyện’ xem, biết đâu hút khách đấy!” Ban đầu, Ye chỉ cười trừ, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, ông quyết định thử vận may. Không ngờ, ý tưởng ngẫu hứng đó lại trở thành cú hích định mệnh.

Ye vốn có gương mặt rất giống nam diễn viên Trần Kiến Bân – người từng gây tiếng vang khi vào vai Hoàng đế Ung Chính trong bộ phim cổ trang đình đám Chân Hoàn Truyện. Khi ông đội chiếc mũ kiểu triều Thanh, mặc áo dài vàng đen và đứng bán hàng trên phố, nhiều người qua đường đã phải ngoái nhìn vì tưởng gặp “hoàng đế thật”. Chỉ sau vài ngày, hình ảnh “Hoàng đế Ung Chính bán đậu phụ thối” lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến gian hàng nhỏ của Ye trở thành điểm check-in nổi tiếng ở khu phố ẩm thực Vũ Hán.

Được khích lệ bởi sự chú ý này, Ye bắt đầu “đầu tư” cho thương hiệu của mình. Ông đổi tên món ăn thành “Đậu phụ thối Silang”, lấy cảm hứng từ biệt danh của Hoàng đế Ung Chính trong phim. Trên tấm bảng hiệu gỗ treo trước quầy, ông khắc bốn chữ lớn “Trịnh Đại Quang Minh” – phỏng theo tấm biển nổi tiếng tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Không dừng lại ở đó, ông còn viết một biển quảng cáo hài hước treo ngay tường: “Ngân khố quốc gia trống rỗng, hoàng đế phải đi làm để kiếm sống”.

“Hoàng đế bán đậu phụ” gây sốt MXH: Từ phá sản đến doanh thu tăng 50% nhờ hóa thân thành nhân vật phim cổ trang- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa phong cách cổ trang, tính hài hước và món ăn thơm nức mũi đã khiến khách đổ về nườm nượp. Chỉ trong sáu tháng, Ye cho biết doanh thu tăng 50%, và mỗi buổi tối “giờ cao điểm” ông có thể bán hết 50 suất đậu phụ trong vòng ba giờ. Mỗi suất có giá 10 – 12 nhân dân tệ (tương đương 1,4 – 1,7 USD), tùy theo kích thước hộp.

Trên mạng xã hội, nhiều khách hàng thích thú quay video tương tác với “hoàng đế Silang”. Một người đùa: “Silang, bao giờ ngài quay về cung điện?” Ye bật cười đáp lại: “Ta không biết, còn phải làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền đã!” Những đoạn hội thoại ngắn nhưng dí dỏm này khiến ông càng thêm nổi tiếng.

“Hoàng đế bán đậu phụ” gây sốt MXH: Từ phá sản đến doanh thu tăng 50% nhờ hóa thân thành nhân vật phim cổ trang- Ảnh 3.

Dù vậy, Ye khẳng định sự thành công của mình không chỉ đến từ hình tượng “hoàng đế” mà còn nhờ chất lượng món ăn. “Tôi hiểu rằng chính hương vị và chất lượng thực phẩm mới giúp công việc của mình phát triển. ‘Silang’ chỉ là cách khiến mọi người chú ý, còn giữ chân khách vẫn là món đậu phụ ngon,” ông nói.

Ye tiết lộ rằng động lực để ông chọn món này xuất phát từ… tình yêu gia đình. “Tôi bắt đầu bán đậu phụ chiên vì vợ tôi rất thích ăn. Ai ngờ cuối cùng tôi lại thành hoàng đế thật,” ông nói vui, nụ cười hồn hậu dưới chiếc mũ vàng biểu tượng.

Ngày nay, gian hàng nhỏ của Ye luôn đông nghịt khách. Mùi đậu phụ thối chiên giòn lan tỏa, hòa cùng tiếng cười của du khách và ánh đèn rực rỡ trên con phố ẩm thực Vũ Hán, tạo nên một khung cảnh sống động. Hình ảnh “hoàng đế” vừa chiên đậu phụ vừa trò chuyện vui vẻ với khách không chỉ khiến người ta thích thú, mà còn truyền cảm hứng về sự kiên trì và khả năng sáng tạo trong mưu sinh.

Nhờ “chiến lược marketing độc nhất vô nhị”, Ye đã biến thất bại thành cơ hội, và biến món đậu phụ thối chiên – món ăn đường phố tưởng chừng bình dân thành thương hiệu gắn liền với “hoàng đế Silang” giữa lòng Vũ Hán. Một câu chuyện có thể khiến bất kỳ ai tin rằng: chỉ cần dám nghĩ, dám làm và giữ trọn niềm tin, thậm chí một chiếc mũ hoàng đế cũng có thể đổi vận cho một đời người.

Theo Ứng Hà Chi

