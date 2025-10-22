Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoàng Đức sắm nội thất sang trọng cho căn hộ bạc tỷ đẹp như mơ, netizen tấm tắc: Làm cầu thủ giàu quá!

22-10-2025 - 16:18 PM | Lifestyle

Căn hộ cao cấp bạc tỷ của Hoàng Đức: Không gian sống “đắt xắt ra miếng”, nội thất sang trọng hút mắt.

Hoàng Đức trong căn hộ bạc tỷ của riêng mình (Nguồn: Lamnoithat)

Sau thời gian dài thi công và hoàn thiện, căn hộ cao cấp mới của Hoàng Đức - ngôi sao của đội tuyển Việt Nam - chính thức lộ diện. Chỉ cần lướt qua vài khung hình, dân mạng đã phải thốt lên: "Đúng chuẩn nhà của tuyển thủ triệu đô!".

Không gian tổng thể được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản nhưng cực kỳ tinh tế, với tông màu trầm ấm chủ đạo, kết hợp ánh sáng vàng dịu khiến căn hộ luôn mang cảm giác sang trọng và ấm cúng. Phòng khách gây ấn tượng mạnh với bộ sofa da cao cấp tông kem, thiết kế nguyên khối vuông vức, đặt đối diện chiếc TV khổng lồ cùng hệ tủ âm tường tinh xảo. Từng chi tiết nhỏ - từ tay vịn, vách ốp tường đến đường cắt của bàn trà - đều toát lên sự chỉn chu và có gu.

Khu vực bếp nối liền phòng khách là điểm nhấn đắt giá nhất căn hộ. Bàn đảo ốp đá cẩm thạch tự nhiên, vân trắng xám mềm mại, kết hợp hệ đèn hắt sáng tinh tế tạo cảm giác như một góc bar trong khách sạn 5 sao. Bộ bàn ăn dài 6 ghế với chân kim loại sơn tĩnh điện và mặt đá đồng điệu, càng tôn lên vẻ sang trọng.

Sàn gỗ xương cá màu óc chó cùng rèm hai lớp nhập khẩu tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa ấm áp - hiện đại - đẳng cấp. Nhìn tổng thể, từng đường nét trong căn hộ đều phản ánh rõ phong cách sống của Hoàng Đức: trẻ trung, tinh tế nhưng không phô trương, đủ để thấy anh đầu tư thế nào cho tổ ấm riêng.

Và cả phòng khách lẫn phòng ngủ, Hoàng Đức đều dành riêng một góc để trưng bày bộ sưu tập Bearbrick phiên bản giới hạn - những chú gấu mô hình được giới sưu tầm toàn cầu săn đón. Mỗi món có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tuỳ theo độ hiếm và phiên bản phát hành. Sự xuất hiện của loạt "bé gấu" xa xỉ này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và chịu chi của chủ nhân, mà còn khiến dân tình phải trầm trồ trước độ sang chảnh của căn hộ bạc tỷ.

Với loạt nội thất "đắt đỏ" và thiết kế tinh tế như thế này, không khó hiểu khi dân mạng phải dành lời khen "mỏi tay": "Nhà cầu thủ mà sang chẳng kém gì biệt thự doanh nhân!", "Nhìn cái bàn bếp thôi đã thấy "mùi tiền" rồi", "Trai giàu thơm là có thật"...

Có thể nói, căn hộ mới của Hoàng Đức không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau những giờ thi đấu căng thẳng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực và thành công của một trong những cầu thủ tài năng nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Hoàng Đức sắm nội thất sang trọng cho căn hộ bạc tỷ đẹp như mơ, netizen tấm tắc: Làm cầu thủ giàu quá!- Ảnh 5.

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

