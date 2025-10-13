Sao nữ Vbiz hát 1 bài mua được 3 căn nhà: Có gần 10 người yêu cũ, ăn cơm chỉ nuốt không nhai

Hoàng Yến Chibi bộc lộ tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cô từng đạt Huy chương Vàng cấp quận, giải xuất sắc cấp Thành phố tại “Tiếng hát thầy và trò” năm học 1998 - 1999. Năm 2014, nữ ca sĩ sinh năm 1995 tham gia cuộc thi Học viện ngôi sao và trở thành Á quân.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Hoàng Yến đã từng bước khẳng định bản thân trong âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô sở hữu nhiều bản hit như Ngây ngô, Cánh hoa tổn thương, Dường như ta đã... và gây ấn tượng mạnh với các vai diễn trong Tháng năm rực rỡ, Cô gái đến từ hôm qua...

Tháng 6/2025, nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ ca khúc Nụ hôn đánh rơi đã đem lại cho Hoàng Yến Chibi thu nhập khủng, mua được tới 3 căn nhà. Khi mới hơn 20 tuổi, nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng đã sở hữu 6 căn nhà, xe hơi tiền tỷ, mua sắm nhiều đồ hiệu.

Cô từng lên tiếng chia sẻ: "Nói chung là tôi tích góp để mua lần lượt chứ không phải mua mọt lần tận mấy căn như vậy. Mẹ tôi là người quán xuyến mọi thứ chi tiêu nên có công rất nhiều để tôi có được như ngày hôm nay. Tôi phải cảm ơn khán giả, chính tình cảm yêu mến từ họ mới giúp tôi có được ngày hôm nay".

Trong chuyện tình cảm, Hoàng Yến Chibi là người khá kín tiếng. Nữ ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò với VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam, VĐV cầu lông Phạm Hoàng Nam, Quang Quiu... Vào năm 2022, nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng thừa nhận "yêu dưới 10 và trên 5 cuộc tình". Mối tình dài nhất của cô kéo dài 4 năm, còn lại đều ít nhất 1 năm.

Hoàng Yến Chibi từng cho biết sẽ công khai danh tính nửa kia với khán giả nếu như quyết định tiến tới hôn nhân. "Tôi quan niệm là cái người nào mà mình sẽ lấy làm chồng thì mình mới công khai được. Vì ngày xưa có đợt tôi quen bạn trai thì ngày nào cũng đăng hình nhau lên Facebook xong chia tay lại xóa.

Cho nên sau này tôi quan niệm yêu ai thì cứ giữ lấy ở đấy, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Đến chặng đường mà hai người muốn trở thành vợ chồng của nhau rồi thì công khai ra cho mọi người biết thì cũng đâu có muộn", cô chia sẻ.

Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp nhưng ở tuổi 30, Hoàng Yến Chibi vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại cô muốn dành toàn bộ thời gian và năng lượng để phát triển sự nghiệp, chưa đặt nặng chuyện kết hôn hay lập gia đình. Vừa qua, Hoàng Yến Chibi gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Dù là một trong những thí sinh nổi bật nhưng cô lại ra về tay trắng. Kết quả này khiến không ít người bức xúc.

Vào năm 2014, khi tham gia buổi họp fan tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Yến Chibi từng chia sẻ thói quen độc lạ ăn cơm không hề nhai mà chỉ nuốt, nghiện ăn khuya. Cô còn cho biết chỉ đánh răng mỗi ngày 1 lần. "Trước đây, Chibi thường không có thói quen ăn khuya và tính hay lười biếng, nên chỉ đánh răng vào buổi sáng và đến tới đi ngủ luôn. Từ ngày vào Học viện ngôi sao, Chibi thường hay có thói quen ăn đêm cùng các anh chị.

Đặc biệt là anh Minh Châu khi phát hiện ra ‘thói quen khác thường’ của Chibi thường hay trêu chọc. Bây giờ Chibi đã tập thói quen đánh răng 2 lần mỗi ngày rồi nhé", cô cho hay.