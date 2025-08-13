Hoang Huy New City đón đầu dòng tiền từ trải nghiệm sống và tiêu dùng

Giải mã "mỏ vàng" từ xu hướng thời đại

Trên thế giới, "Công nghiệp văn hóa" đã trở thành một trong những trụ cột kinh tế của nhiều quốc gia, biến các giá trị văn hóa, nghệ thuật, sự kiện thành các sản phẩm và dịch vụ mang lại doanh thu hàng tỷ đô la. Tại Việt Nam, với mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, đây không còn là câu chuyện xa vời mà là một chiến lược quốc gia đang được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, với các nhà đầu tư nhạy bén, câu hỏi quan trọng hơn là: "Làm thế nào để biến chiến lược vĩ mô này thành dòng tiền cụ thể?". Câu trả lời nằm ở một khái niệm gần gũi hơn: "Kinh tế lễ hội".

Nếu "Công nghiệp văn hóa" là cỗ máy sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, thì "Kinh tế Lễ hội" chính là toàn bộ các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển song hành và hưởng lợi trực tiếp từ những sự kiện đó. Đó là doanh thu của các nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ lưu trú, cửa hàng bán lẻ, vận tải... mỗi khi một lễ hội, một buổi biểu diễn hay một hội nghị diễn ra.

Minh chứng rõ nét nhất chính là case study từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Theo thống kê, trong thời gian diễn ra sự kiện, công suất phòng khách sạn tại Đà Nẵng có thể đạt từ 85-95%, tổng lượng khách du lịch tăng đột biến, mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng cho toàn ngành dịch vụ của thành phố. Đây chính là sức mạnh của "Kinh tế lễ hội" - khả năng tạo ra những đỉnh doanh thu khổng lồ trong một thời gian ngắn.

Hoang Huy New City: Định hình chuẩn mực "Đô thị lễ hội" giữa trung tâm mới Hải Phòng

Nắm bắt được xu hướng này, Hoang Huy New City tại trung tâm Thủy Nguyên (Hải Phòng) được định vị như một "Festive Urban" kiểu mẫu - đô thị lễ hội đa tầng trải nghiệm, nơi các giá trị văn hóa, kinh tế và giải trí cộng hưởng, tạo sức bật cho kinh tế lễ hội bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.

Dự án sở hữu vị trí kế bên Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn nghệ thuật của thành phố (sức chứa hơn 1.500 người) biến Hoang Huy New City trở thành nơi đón trọn dòng khách cao cấp mỗi khi có sự kiện. Đồng thời, sự gần kề Trung tâm Hành chính - Chính trị mới đảm bảo một lượng khách công vụ, doanh nhân, chuyên gia thường xuyên lui tới, tạo ra một tệp khách hàng chất lượng cao.

Dưới góc độ tài chính, một căn shophouse tại Hoang Huy New City vận hành theo một công thức dòng tiền kép cực kỳ thông minh, giúp nhà đầu tư vừa bảo toàn vốn, vừa tối đa hóa lợi nhuận: Lớp thứ nhất là dòng tiền nền tảng, đến từ việc phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày của cộng đồng cư dân nội khu và các khu vực lân cận. Đây là nguồn thu ổn định, bền vững, tạo nền tảng an toàn cho hoạt động kinh doanh; Lớp thứ hai, và cũng là điểm tạo ra sự đột phá, chính là doanh thu đột biến. Bùng nổ trong các dịp lễ hội, sự kiện.

"Để phân tích rõ hơn, có thể xét một ví dụ thực tế. Một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có doanh thu trung bình ngày thường là 5 triệu đồng. Vào một buổi tối cuối tuần có sự kiện tại Trung tâm Biểu diễn với 1.500 khán giả, nếu cơ sở này phục vụ được khoảng 20% lượng khách đó (300 người) với mức chi tiêu trung bình 100.000 VNĐ/người, doanh thu tăng thêm trong buổi tối đó sẽ là 30 triệu đồng.

Con số này cho thấy tiềm năng gia tăng doanh thu đáng kể, đến từ sức hút chung của toàn khu đô thị chứ không chỉ từ nỗ lực tiếp thị của riêng từng cơ sở. Hơn nữa, các hoạt động văn hóa, hội nghị được kỳ vọng sẽ diễn ra định kỳ, tạo ra một chu kỳ doanh thu ổn định và có tính dự báo cho các nhà đầu tư."

Rõ ràng, đầu tư vào shophouse Hoang Huy New City không chỉ là đầu tư vào một mặt bằng thương mại. Đó là một quyết định đầu tư chiến lược để sở hữu một một tâm điểm giá trị trong nền kinh tế đầy năng động và giàu tiềm năng của trung tâm mới Hải Phòng, nơi dòng tiền thông minh đang tìm đến để đón đầu những cơ hội lớn.

