22-11-2025 - 15:50 PM | Sống

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp

UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế, nhằm kích hoạt các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng và nguồn lực để ngăn chặn nguy cơ sự cố lan rộng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngày 22/11, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế, sau khi di tích bị mưa lũ lịch sử gây tổn hại nghiêm trọng.

Trước đó, trong các đợt mưa lũ diễn ra dồn dập vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, mực nước sông Hương dâng cao, ngập úng kéo dài làm thấm, xói nền chân tường và suy giảm kết cấu tường gạch vồ tại khu vực Hoàng thành.

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 1.

Một đoạn tường của Hoàng thành Huế ở mặt bắc bị sập đổ﻿ do mưa lũ lịch sử đầu tháng 11 vừa qua.

Đến khoảng 18h45 ngày 2/11 - thời điểm Huế hứng chịu mưa lũ dữ dội, một đoạn tường của Hoàng thành Huế ở mặt bắc, giáp đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân), cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông đã bị đổ sập.

Đoạn tường bị sập dài 14,2m, cao trung bình 4,3m; khu vực xung quanh xuất hiện hiện tượng lún . Đây là đoạn tường bao Hoàng thành xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, gồm ba lớp: hai lớp ngoài xây gạch vồ, lớp giữa độn đất sét nén. Hệ thống thoát nước chân tường tại vị trí này bị bồi lấp, gây tắc nghẽn tiêu thoát.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân sập tường Hoàng thành Huế là do nước mưa ngấm và ngập lụt kéo dài làm xói nền chân tường, kết hợp dao động áp lực nước trong và ngoài tường thành; kết cấu tường thành xuống cấp theo thời gian , chịu tác động phong hóa, rễ cây và một phần rung chấn giao thông bên ngoài.

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 2.

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 3.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho di tích ngay sau khi sự cố xảy ra.

Ngay sau đó, UBND TP Huế đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Các lực lượng liên quan túc trực hiện trường theo dõi diễn biến; gia cố các vị trí nguy cơ cao; khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách; tăng cường thông tin cảnh báo; huy động nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp; cập nhật, báo cáo thường xuyên về diễn biến sự cố.

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 4.

Mặt nam Hoàng thành Huế bị ngập nặng﻿ trong các đợt mưa lũ dồn dập vừa qua.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp tục triển khai biện pháp phi công trình để ngăn nguy cơ lan rộng; đánh giá tổng thể hệ thống di tích đang quản lý nhằm xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bền vững cho quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm cũng được giao nghiên cứu, lập dự án xử lý tình huống khẩn cấp đối với đoạn tường thành đã bị sập, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất quy mô và nguồn vốn cho dự án gia cố, khắc phục.

Hàng tấn thiết bị hiện đại được vận chuyển đến Hoàng Thành Thăng Long: Người đứng sau 'kế hoạch' này tiết lộ những thách thức mất ăn, mất ngủ

Theo Ngọc Văn

Tiền phong

