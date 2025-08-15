Hoàng Thuỳ Linh: "Ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, tôi rất yêu trẻ con"

Tin vui chấn động Vbiz sáng nay chính là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu thật sự là 1 gia đình của nhau, và họ cũng đã có "trái ngọt" là cặp em bé song sinh. Sau nhiều năm người trong cuộc "mập mờ" mối quan hệ, chính những hình ảnh mới nhất này đã khiến nhiều người vỡ oà, rần rần chúc phúc cặp đôi mới của Vbiz. Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh rất giản dị, mộc mạc nhưng toát cả "vũ trụ năng lượng hạnh phúc" khi bồng bế, chăm sóc 2 thiên thần nhí.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cùng nhau chăm sóc 2 nhóc tỳ trong căn biệt thự tại Tam Đảo

Hoàng Thuỳ Linh mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc khi bế thiên thần nhỏ trong vòng tay

Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của gia đình nhỏ gây sốt

Những người theo dõi Hoàng Thuỳ Linh cũng biết nữ ca sĩ đã nhiều lần nhắc đến ước mơ và hy vọng được thực hiện thiên chức làm mẹ. Cụ thể, trong buổi ra mắt Trái tim quái vật vào năm 2020, Hoàng Thuỳ Linh từng nói: "Là một người phụ nữ, ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, cũng muốn có một 'bản sao nhí' của riêng mình, để con viết tiếp những ước mơ mình còn dang dở. Tôi rất yêu trẻ con và đang muốn có con".

Sau khi bị soi nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ với Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh không trực tiếp đối diện với thông tin đã kết hôn, sinh con mà khéo thừa nhận đang hoàn thiện để bước sang hành trình mới. Theo đó, trong buổi họp báo diễn ra vào tháng 3/2025 - thời điểm đã bí mật sinh con đầu lòng, Hoàng Thuỳ Linh nói: "Tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy nên cũng muốn hướng đến sự trọn vẹn. Tuy nhiên, trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi nghĩ mình phải học làm người, hoàn thiện bản thân".

Hoàng Thuỳ Linh rất nhiều lần nhắc về ước mơ muốn có một gia đình nhỏ

Đến hiện tại, Hoàng Thùy Linh đã chạm tay tới ước mơ lớn nhất đời mình là trở thành mẹ của hai em bé xinh xắn, đáng yêu. Nữ ca sĩ giờ đây tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn bên tổ ấm nhỏ. Những ai từng dõi theo hành trình của Hoàng Thùy Linh từ một nghệ sĩ hết mình với nghề, trải qua không ít thăng trầm cho đến khi tìm được bến đỗ bình yên chắc hẳn đều cảm thấy vui lây và gửi lời chúc phúc. Hình ảnh cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho hai thiên thần nhỏ khiến người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ đã thực sự tìm thấy "miền đất hứa" của riêng mình.

Hoàng Thuỳ Linh cuối cùng đã gia nhập hội mẹ bỉm

Hành trình tình cảm của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được nhiều người ví như một câu chuyện tình trong như đã mặt ngoài còn e, luôn để lại những dấu ấn khó quên. Cả hai bắt đầu được chú ý khi hợp tác trong Gieo Quẻ vào năm 2022. Sự kết hợp ăn ý cả về âm nhạc lẫn hình ảnh khiến khán giả liên tục "soi" những khoảnh khắc ánh mắt, cử chỉ đầy tình ý. Từ đó, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh thường xuyên bị gọi tên trong các chủ đề "cặp đôi Vbiz kín tiếng".

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2023, cặp đôi tiếp tục tung MV Miền Đất Hứa – một sản phẩm ngập tràn "cẩu lương" với nhiều hình ảnh được cho là ẩn ý về một mối quan hệ gắn bó lâu dài, thậm chí lồng ghép cả không khí đám cưới. Trên sân khấu các sự kiện âm nhạc, hai nghệ sĩ cũng không ít lần bị bắt trọn khoảnh khắc trao nhau ánh nhìn tình tứ, càng làm fan tin vào mối tình thầm lặng này.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã tìm được "miền đất hứa" của riêng mình

Theo nguồn tin thân cận, vào tháng 1/2023, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã âm thầm tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà nữ ca sĩ ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với sự góp mặt của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Sau đó, Hoàng Thuỳ Linh bị bắt gặp khi đang mang thai. Dựa theo những cột mốc nữ ca sĩ lộ diện trước đó, cư dân mạng nghi vấn thời điểm bị bắt gặp ở sân bay vcuối tháng 3/2024 thì Hoàng Thùy Linh đã bầu bí tầm 5-6 tháng. Thời gian Hoàng Thùy Linh sinh con được dự đoán rơi vào tầm tháng 7-8/2024, đến nay nhóc tỳ đã được tầm 1 tuổi.

Dù tránh xác nhận tin đồn hẹn hò hay kết hôn, Hoàng Thùy Linh vẫn nhiều lần nhắc đến từ "hạnh phúc" mỗi khi nói về Đen Vâu. Ngay trong concert, cô đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "Con đã tìm thấy trái tim của mình. Con sẽ hạnh phúc phải không mẹ?" và trong tâm thư gửi khán giả sau đó, nữ ca sĩ khẳng định đã "tìm thấy hạnh phúc thực sự" và cảm thấy "tự do hơn bao giờ hết" khi tin rằng tình yêu và lòng tốt là chìa khóa để hoàn thiện bản thân.