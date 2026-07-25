Hoàng tử Ả Rập Xê Út được phát hiện tử vong trong khách sạn Marriott

Theo Daily Mail, phiên điều trần tại Tòa án Điều tra Tử vong Inner West London ngày 22/7 cho biết, Hoàng tử Abdullah bin Fahad, 29 tuổi, đã nhận phòng tại khách sạn Marriott ở khu Kensington (London) vào ngày 19/11/2025. Khách sạn có giá khoảng 600 bảng Anh/đêm (khoảng 21 triệu đồng).

Tối 24/11, camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của vị hoàng tử khi ông một mình trở về phòng. Đến sáng hôm sau, nhân viên dọn phòng phát hiện ông nằm bất động trên sàn phòng tắm.

Lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt và tiến hành hồi sức nhưng không thể cứu sống nạn nhân.

Ảnh minh hoạ

Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hoàng tử Abdullah lên tới 222 mg/100 ml máu, gần gấp 3 lần mức giới hạn lái xe hợp pháp tại Anh là 80 mg/100 ml. Theo các chuyên gia, mức nồng độ này có thể gây hôn mê.

Ngoài ra, cơ thể nạn nhân còn được phát hiện có: Thuốc chống lo âu alprazolam (Xanax) ở liều dùng giải trí và một loại thuốc chống lo âu khác ở liều điều trị.

Theo báo cáo khám nghiệm, nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tim do sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc và rượu. Trợ lý điều tra viên Jean Harkin cho biết không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hoàng tử Abdullah cố ý kết thúc cuộc sống của mình.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân tử vong là sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc và rượu, đồng thời chính thức phân loại đây là một vụ tử vong do tai nạn.

Nguồn: Daily Mail