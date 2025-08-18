Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Trước sự gia tăng của mua sắm trực tuyến, nhu cầu liên quan đến các dòng sản phẩm trên toàn cầu, Logistics trở thành ngành nghề mang lại nhiều cơ hội lớn với người học. Đồng thời, ngành học này đang dần chiếm vị trí quan trong trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Chi tiết mức học phí ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học năm 2025 cụ thể như sau:

STT Trường Học phí (triệu đồng/năm) 1 Đại học Kinh tế Quốc dân 18 - 25 2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 29,6 - 37 3 Đại học Xây dựng 18,5 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 64 5 Đại học Ngoại thương 49 - 51 6 Học viện Tài chính 50 - 55 7 Học viện Ngân hàng 28 8 Đại học Hàng hải 16,4 9 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16 10 Đại học Kinh tế TP.HCM 39,97 11 Đại học Công nghệ TP.HCM 26 12 Đại học Mở TP HCM 27,5 13 Đại học Phenikaa 46,2 14 Đại học FPT 31,6 15 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 80 16 Đại học Đại Nam 29 17 Đại học Đông Á 25,44 18 Đại học Ngân hàng TP.HCM 23,2 19 Đại học Cần Thơ 25,4 20 Đại học Gia Định 20,7

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025 . Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.