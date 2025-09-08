Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoài 14 đối tượng được miễn học phí, cần lưu ý những trường hợp được giảm hoặc hỗ trợ học phí trong năm học 2025-2026.

Chính phủ ban hành Nghị định 238/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó, quy định chi tiết 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí (Xem: Tại đây ). Bên cạnh đó, một số nhóm khác được giảm từ 50-70% (Xem: Tại đây ).

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định những đối tượng được hỗ trợ học phí gồm:

- Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.

Như vậy, học sinh trường dân lập, tư thục cũng được hỗ trợ học phí.

Học sinh các trường dân lập, tư thục có được hỗ trợ học phí năm 2025?- Ảnh 1.

Học sinh trường dân lập, tư thục cũng được hỗ trợ học phí. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Nghị định, Nhà nước cấp trực tiếp tiền miễn, giảm học phí , hỗ trợ học phí cho các nhóm thuộc diện được miễn, giảm, hỗ trợ học phí theo học trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

- Mức hỗ trợ học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung học phí của Chính phủ nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở dân lập, tư thục.

- Mức cấp tiền miễn, giảm học phí đối người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tư thục, theo mức học phí thực tế của cơ sở đào tạo theo từng ngành, chuyên ngành nhưng tối đa bằng mức trần học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với từng ngành, khối ngành được quy định.

Nhóm học sinh, sinh viên được giảm 50-70% học phí năm 2025

Theo Kim Anh/VTCnews

VTCnews

