Học vấn của Ngọc Trinh

01-12-2025

Ngọc Trinh cũng không ngần ngại chia sẻ về chủ đề này.

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh luôn gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng nội y”, một biểu tượng giải trí trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trong các chia sẻ trên truyền thông, vấn đề học vấn của cô lại ít được đề cập đến. 

Học vấn của Ngọc Trinh- Ảnh 1.

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh (cũ, nay là Vĩnh Long). Cô là con út trong gia đình bốn anh chị em, mất mẹ từ khi mới 6 tháng tuổi. Toàn bộ gánh nặng mưu sinh đổ lên vai người cha làm đủ nghề để nuôi các con. Trong hoàn cảnh ấy, việc học của Ngọc Trinh cùng với các anh chị em không được suôn sẻ. 

Năm lớp 9, Ngọc Trinh nghỉ học vì gia đình không còn khả năng chi trả cho việc học tiếp. Sau khi rời trường lớp, cô bắt đầu đi làm để kiếm sống và phụ giúp gia đình với nghề người mẫu. 

Học vấn của Ngọc Trinh- Ảnh 2.

Ngọc Trinh thời còn đi học

Nhưng nhìn một góc khác, chính môi trường phức tạp và cạnh tranh trong quá trình trưởng thành cũng là một "ngôi trường" của Ngọc Trinh. Vì vậy dù không có nền tảng học vấn cao, cô vẫn được nhận xét là biết tận dụng cơ hội để tìm kiếm sự nổi tiếng. 

Về sau, khi đã có điều kiện hơn, Ngọc Trinh không quay lại con đường học tập và đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành bậc học THPT. Vì vậy trình độ học vấn chính thức của cô được xác nhận là trung học cơ sở.

Tuy nhiên, để có thể đảm nhận nhiều vị trí như diễn xuất, người mẫu, Ngọc Trinh cũng học thêm các khoá học chuyên về kỹ năng này. 

Học vấn của Ngọc Trinh- Ảnh 3.

Cô từng tham gia một khoá học diễn xuất

Trong các bài đăng trên MXH, "nữ hoàng nội y" cũng thường xuyên chia sẻ các status đạo lý, chuyện học hành. Chẳng hạn như năm 2017, Ngọc Trinh cho biết, mình luôn là người giữ lời hứa dù là chuyện lớn hay nhỏ. Cô tự cảm thấy "rất thích cái cách đối nhân xử thế và cách sống của mình. Tuy học không nhiều nhưng luôn rất biết điều".

Năm 2020, trong một video hỏi đáp với cư dân mạng, Ngọc Trinh cũng trả lời thắc về chuyện học vấn khi có người đặt câu hỏi về chuyện tại sao cô không học hết cấp 3.

Không hề ái ngại trước câu hỏi này, Ngọc Trinh cho hay: “Nghĩ sao giờ ta? Tại vì hồi nhỏ nghèo quá nên không có tiền học tiếp thôi chứ sao giờ. Lúc đó tôi không có tiền nên không đi học thôi. Chứ thật ra nếu có tiền, điều kiện đi học thì đâu ai muốn bỏ học giữa chừng đâu".

Mới nhất, trong bài đăng vào tháng 8/2025, Ngọc Trinh cosplay lại thời học sinh với áo dài trắng, chụp ảnh ở sân trường và đính kèm chú thích bày tỏ sự nuối tiếc: 

"Có những buổi sáng vội vàng khoác đồng phục, ôm vở chạy vào lớp, tưởng chừng bình thường nhưng lại trở thành ký ức đẹp nhất. Tiếng trống vang, tiếng bạn bè cười nói, cả những ánh mắt vụng trộm nhìn nhau… tất cả chỉ có ở thời học sinh". 

Học vấn của Ngọc Trinh- Ảnh 4.
Học vấn của Ngọc Trinh- Ảnh 5.

Bộ ảnh áo dài trắng gợi nhớ thời học sinh của Ngọc Trinh

(Tổng hợp)

