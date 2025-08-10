Học vấn dàn diễn viên Mang Mẹ Đi Bỏ: Người là "bông hồng lai" tốt nghiệp xuất sắc, người là tài tử Hàn đòi đạo diễn thêm thoại tiếng Việt

Mang Mẹ Đi Bỏ, tác phẩm hợp tác điện ảnh Việt - Hàn đang "gây bão" ngoài rạp là một trong những phim điện ảnh quan tâm nhất hiện tại. Lấy bối cảnh vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc, phim kể câu chuyện về tình mẹ con, hành trình chia lìa và những lựa chọn khó khăn trong đời.

Bên cạnh kịch bản cảm động, diễn xuất của dàn diễn viên chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt, khiến nhiều khán giả tò mò về học vấn phía sau ánh đèn sân khấu.

Hồng Đào

Trong phim, Hồng Đào hóa thân thành người mẹ bị bệnh Alzheimer tên Lê Thị Hạnh mang nhiều nỗi đau, nhưng vẫn đầy tình thương dành cho con. Ngoài đời, chị là gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch Việt.

Hồng Đào

Tốt nghiệp khoa Diễn viên, Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 1983, Hồng Đào đã trải qua nhiều năm đứng trên sàn diễn trước khi lấn sân sang truyền hình và điện ảnh. Nền tảng đào tạo bài bản cùng kinh nghiệm lâu năm đã giúp chị tạo ra những vai diễn giàu cảm xúc, khiến người xem đồng cảm ngay từ ánh mắt, cử chỉ.

Tuấn Trần

Tuấn Trần thủ vai cậu con trai tên Hoan trong Mang Mẹ Đi Bỏ. Vừa phải mưu sinh vất vả, vừa kè kè chăm sóc người mẹ mắc bệnh mất trí nhớ, không thể tự chủ trong sinh hoạt, cuộc sống của Hoan vô cùng khó khăn. Đây là một vai diễn khó, tuy nhiên Tuấn Trần đã thể hiện vô cùng thành công.

Ít ai biết, Tuấn Trần không phải dân chuyên nghệ thuật. Nam diễn viên sinh năm 1992 từng theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sài Gòn. Không xuất phát từ môi trường nghệ thuật, nhưng sau khi tốt nghiệp, Tuấn Trần quyết định rẽ hướng, thử sức với diễn xuất và nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều dự án ăn khách. Sự chỉn chu và tư duy logic từ nền tảng kinh tế được anh khéo léo vận dụng vào công việc nghệ thuật, tạo nên phong cách riêng.

Tuấn Trần

Juliet Bảo Ngọc Doling

Trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Juliet Bảo Ngọc Doling gây ấn tượng với vẻ đẹp lai Việt - Anh cùng diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 2002 từng học tập tại Anh, sau đó du học Úc và nhận học bổng toàn phần ngành Động vật học tại Đại học Deakin - một trong những trường thuộc top 1% đại học hàng đầu thế giới.

Juliet Bảo Ngọc Doling

Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc, cô còn tham gia chương trình Honors dành cho sinh viên ưu tú trước khi về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Vẻ ngoài xinh đẹp kết hợp với nền tảng học vấn nổi bật giúp Juliet trở thành gương mặt trẻ được kỳ vọng.

Jung Il-woo

Đảm nhận vai nam chính đến từ Hàn Quốc, Jung Il-woo không chỉ mang đến sự chín chắn trong diễn xuất mà còn khiến khán giả Việt bất ngờ khi nói tiếng Việt trên màn ảnh. Nam diễn viên sinh ra trong gia đình có gia thế khủng, cha anh giữ chức Giám đốc Học viện Kendo, mẹ anh là người đứng đầu Viện nghiên cứu dệt may thuộc Đại học Hàn Quốc, từng giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Về phần mình, Jung Il-woo từng theo học chuyên ngành Phát thanh tại Seoul Institute of the Arts, sau đó chuyển sang khoa Sân khấu - Điện ảnh của Đại học Hanyang và tốt nghiệp vào ngày 20/2/2014.

Jung Il-woo

Jung Il-woo tiết lộ anh chưa từng mơ làm diễn viên cho tới khi tham gia câu lạc bộ kịch ở trường cấp 3. Vai diễn đầu tiên trong vở Our Heroes in Distortion đã mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt, khiến anh quyết tâm theo đuổi nghề với sự ủng hộ của gia đình. Để nhập vai trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Jung Il-woo còn chủ động học tiếng Việt và đề xuất đạo diễn thêm thoại tiếng Việt vào kịch bản - một nỗ lực hiếm thấy ở các dự án hợp tác quốc tế.