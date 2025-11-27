Học vấn đỉnh chóp của "tổng tài Việt Nam”

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh từng thi đỗ Đại học Y Hà Nội ngành Đa khoa, sau đó quyết định theo học tại Đại học Ngoại thương - nơi được mệnh danh là "Harvard Chùa Láng".

Không ai khác, đó chính là Denis Đặng!

Vào vai Trường - chủ của một du thuyền trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tạo hình và diễn xuất của Denis Dặng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị gọi vui là "tổng tài bị chê nhiều nhất Vbiz". Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Denis thẳng thắn phủ nhận biệt danh này và tự đặt cho mình một danh xưng mới: "người bị hiểu lầm là tổng tài lâu nhất Việt Nam". Bởi vì:"Như mọi người cũng đã thấy, Mạnh Trường vốn không phải là một tổng tài như khán giả tưởng tượng, không phải Lương Chính Hiển phiên bản Trung Quốc". Đến cuối cùng anh chỉ là tổng tài fake...

Học vấn

Denis Đặng từng nhận về nhiều bình luận trái chiều khi vào vai tổng tài trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận vai diễn giúp Denis Đặng được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt là với khán giả yêu phim truyền hình. Và khi tò mò tìm hiểu về chàng trai này, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là học vấn đáng nể của anh.

Cho những ai chưa biết, Denis Đặng tên thật là Đặng Đức Hiếu, sinh năm 1993, quê Nghệ An. Anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học và làm y khoa.

Denis Đặng học rất giỏi. Anh từng thi đỗ Đại học Y Hà Nội ngành Đa khoa, sau đó quyết định theo học tại Đại học Ngoại thương - nơi được mệnh danh là "Harvard Chùa Láng" với tấm bằng xuất sắc khoa Tài chính Ngân hàng, sau đó còn nhận được học bổng Thạc sĩ tại HEC Paris, Pháp.

Học vấn

Denis Đặng sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Không chỉ giỏi học thuật, Denis còn thể hiện khả năng thành thạo tiếng Anh. Anh từng tham gia chương trình 8IELTS của VTV7, thi thử đầy đủ ba phần Speaking và nhận những nhận xét chuẩn xác từ chuyên gia.

Ngoài thành tích học tập đỉnh, Denis Đặng còn "dắt túi" riêng một loạt những giải thưởng ấn tượng trong suốt quãng đời sinh viên như giải Nhất Giọng hát hay Sinh viên 2011, Gương mặt trẻ Tài năng sinh viên 2012, Top 5 Nhiếp ảnh trẻ triển vọng 2013,...

Học vấn

Anh chàng thành thạo tiếng Anh, IQ 130, và có nhiều tài lẻ.

Denis Đặng từng chia sẻ trên Lời tự sự phát sóng trên VTV3 rằng bản thân luôn ưu tiên trở thành một đứa con ngoan. Nên từ nhỏ luôn chú trọng học hành thật giỏi, sau này thi vào trường đại đại học với những số điểm đủ để bố mẹ tự hào.

Ngay cả khi đã tìm ra niềm đam mê thực sự - sáng tạo nội dung và hình ảnh, Denis Đặng vẫn hoàn thành việc học, tốt nghiệp đại học, và còn đi làm ngành kiểm toán một năm trước khi rẽ hướng theo đuổi đam mê.

"Đối với mọi người thì sáng tạo nội dung không phải là khái niệm dễ hình dung. Tôi hát không dở, thường hoạt động văn nghệ trong trường, có cơ sở để được các công ty giải trí săn đón. Nhưng tôi hiểu rằng niềm đam mê của mình không phải là ca sĩ hay diễn viên. Chính tôi thời điểm đó cũng mông lung, vì tôi biết mình thích làm gì nhưng xã hội khi đó còn chưa gọi tên nghề nghiệp này.

Chính vì vậy, tôi quyết định chậm lại 1 chút. Hết một năm làm kiểm toán, tôi nghỉ việc trong suốt một năm tiếp theo. Sau đó thì nghề sáng tạo nội dung mới bắt đầu được hình thành và tôi làm việc này từ đó tới giờ. Hiện tại xã hội đã chấp nhận ngành nghề này rồi. Tôi cảm nhận được điều đó là vì bố mẹ tôi cuối cùng cũng mường tượng được là tôi đang làm nghề gì", chàng trai 9x chia sẻ.

Học vấn

Anh là giám đốc sáng tạo cho các MV ca nhạc và sự kiện, diễn viên, và từng là cố vấn chấm điểm trong các chương trình truyền hình thực tế,...

Tên tuổi của Denis Đặng viral hơn khi kết hợp cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sản xuất hàng loạt các MV nổi tiếng. Kế tiếp, anh trở thành giám đốc sáng tạo, góp phần tạo ra loạt MV đình đám của nhiều sao Việt như Ghen (Erik - Min), Mời Anh Vào Team Em (Chi Pu), Chị Ngả Em Nâng (Bích Phương),... Anh đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Học vấn
Học vấn
Học vấn
Học vấn

Trên trang cá nhân của mình, Denis Đặng thường đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc của mình, hạn chế chia sẻ đời tư.

Ảnh: FBNV

Denis Đặng bị cấm đóng phim

Theo Lệ An

Phụ nữ số

Denis Đặng

